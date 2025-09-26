Chrome pro Android dostává geniální novinku. Z článku na webu vytvoří podcast

- Prohlížeč Chrome na Androidu umí každou stránku přehledně shrnout formou podcastu
- Využívá k tomu umělou inteligenci, která simuluje konverzaci dvou moderátorů
- Novinku uvolňuje Google postupně v rámci stabilní verze aplikace Chrome
Ačkoli se v poslední době na internetu klade velký důraz na fotografie, grafiky, videa a audio, veškerému obsahu stále dominuje text. Na jeho čtení nicméně nemáme vždy čas či chuť, v případě různých zrakových postižení pak může být čtení delších textů vyloženě velmi obtížné. Redaktor serveru Android Authority Mishaal Rahman nicméně v kódu internetového prohlížeče Chrome pro operační systém Android objevil funkci, která konzumaci webových stránek pro mnohé z nás výrazně usnadní.
Každá webová stránka jako podcast
Funkce se v originále nazývá Read Aloud (předčítání nahlas), ukrývá se ve stabilní verzi prohlížeče s označením 140.0.7339.124 a s pomocí umělé inteligence vytváří shrnutí obsahu webových stránek ve formě podcastu, kdy se spolu baví dva virtuální moderátoři. Díky tomu může Chrome přetvořit jakkoli dlouhý a nudný blok textu ve stravitelnější formu, která nevyžaduje vaši plnou pozornost.
Funkce se má nacházet v aplikaci Chrome pro Android – stačí klepnout na ikonu tří teček v pravém horním rohu při otevřené webové stránce, přičemž možnosti poslechu stránky by se nové shrnutí skrze AI již mělo objevit. Google nicméně funkci podle ohlasů spouští postupně, tudíž je možné, že se neobjeví všem uživatelům ihned. Tato funkce se již dříve objevila v různých testovacích sestaveních prohlížeče Chrome, přičemž nyní to vypadá, že se Google rozhodl v tichosti funkci dát k dispozici běžným uživatelům.
Tato funkce je převzata z aplikace NotebookLM od Googlu, která jako první nabídla AI generované audio přehledy, jenž přeměňují dlouhé obsahy na stravitelné podcasty. V březnu gigant z Mountain View také představil audio přehledy v aplikaci umělé inteligence Gemini a nyní, díky jejich zařazení do prohlížeče Chrome, je skvělé vidět, že se tato užitečná funkce dostává k širšímu množství uživatelů.