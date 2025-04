Chcete pracovat v Shopify? Pokud vaši práci zastane AI, máte smůlu

Před pár dny Shopify svým zaměstnancům oznámilo nové pravidlo. Nové pracovní místo vznikne pouze v případě, že se prokáže nemožnost implementace umělé inteligence pro danou činnost. „Než požádáte o více lidí tak dokažte, že to nejde udělat pomocí AI,“ píše jasně CEO Tobi Lütke ve zprávě. Tohle není malý krok. Je to naprosto nový přístup k tomu, jak firmy přemýšlí o práci, lidech a technologiích.

Vedení Shopify navíc uvedlo, že používání AI je nyní základním očekáváním každého zaměstnance. Nejde o doporučení ani o benefit, je to nová norma. Pokud zaměstnanec neprokáže, že umí AI efektivně využívat ke své práci, odrazí se to i v jeho výkonovém hodnocení. Pro někoho motivace, pro jiného hrozba. Pracujete na pozici, kde AI ještě není běžná? I tak od vás očekávají, že najdete způsoby, jak ji do svého workflow zapojit.

Řada pracovníků si po tomto oznámení začala klást nepříjemné otázky. „Zůstane pro mě ve firmě vůbec místo?“ píše jeden ze zaměstnanců na sociální síti X. „Nahrazuje nás Shopify umělou inteligencí?“ dodává další. V kombinaci s novým přístupem je tedy jasné, že Shopify chce být radikálně efektivní. A že lidská síla je až na druhém místě (pokud ji nenahradí technologie).

