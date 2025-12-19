ChatGPT se mění v komplexní platformu, nově spouští vlastní „App Store“

- OpenAI oficiálně uvolnila vývojářské nástroje (SDK) a spustila adresář aplikací pro integraci aplikací přímo do rozhraní chatu
- Mezi prvními nativními aplikacemi se objevují Apple Music, Spotify či DoorDash, které umožňují provádět akce bez opuštění okna konverzace
- Původní „konektory“ se mění na aplikace a společnost avizuje plány na budoucí monetizaci včetně prodeje digitálního zboží
OpenAI udělala zásadní krok v transformaci svého jazykového modelu z prostého chatbota na komplexní digitální platformu. Oficiálně byl totiž spuštěn adresář aplikací a zpřístupněn softwarový vývojářský kit, který programátorům třetích stran umožňuje vytvářet interaktivní aplikace fungující přímo v uživatelském rozhraní ChatGPT.
Od textu k aplikacím
Jde o krok, který se dal čekat. Celé to totiž jen potvrzuje dřívější slova šéfa OpenAI Sama Altmana, který avizoval záměr vybudovat „robustní platformu s funkcemi, které byste očekávali“. Spuštění obchodu s aplikacemi je přímou realizací strategie vytvořit z ChatGPT tzv. „Everything App“, tedy aplikaci pro všechno.
Hlavní novinkou není jen přítomnost aplikací, ale způsob, jakým fungují. Díky novému SDK mohou vývojáři vytvářet nativní rozhraní přímo uvnitř chatu. Uživatelé tak už nebudou odkázáni pouze na textovou komunikaci, ale mohou s botem interaktivním způsobem spolupracovat na konkrétních úkolech.
Příkladem je nová integrace DoorDash. Pokud uživatel hledá inspiraci na večeři a ChatGPT mu vygeneruje recept, aplikace DoorDash dokáže tyto ingredience převést na reálný nákupní košík přímo ve stejném okně. Podobně funguje nově přidaná aplikace Apple Music (a rozšířená podpora pro Spotify v EU), která umožňuje spravovat hudební knihovnu, vytvářet playlisty a vyhledávat skladby bez nutnosti přepínat do jiné aplikace. Nebo grafické aplikace od Adobe (či Canva), kdy jen stačí popsat co chcete udělat a ono „se to udělá“.
Konec „konektorů“, nástup aplikací
S příchodem App Directory dochází také ke sjednocení terminologie. OpenAI upouští od názvu „konektory“ (connectors), které sloužily k napojení na služby jako Google Drive nebo Dropbox. Tyto nástroje jsou nyní kategorizovány jako: Apps with file search (dříve chat connectors), Apps with deep research (dříve deep research connectors) a nakonec Apps with sync (dříve synced connectors).
Aplikace mohou být vyvolány buď manuálně přes menu nástrojů, zmínkou pomocí symbolu @, nebo je systém sám inteligentně nabídne na základě kontextu konverzace a preferencí uživatele.
Monetizace
Otázka, jak tento nový ekosystém přispěje k ziskovosti OpenAI a samotných vývojářů, je zatím zodpovězena jen částečně. V současné fázi mohou vývojáři odkazovat z aplikací na své vlastní webové stránky, kde už můžou dokončovat transakce (např. nákup fyzického zboží).
OpenAI ale v prohlášení explicitně uvedla, že „zkoumá další možnosti monetizace, včetně digitálního zboží,“ což naznačuje budoucí vznik skutečné ekonomiky uvnitř ChatGPT – ekonomiky, ze které si bude OpenAI nepochybně účtovat nějaká ta procenta.