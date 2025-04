ChatGPT se mění na efektivní vyhledávač nákupů, zatím bez reklam

OpenAI představila velké a do budoucna zásadní rozšíření funkcí ChatGPT, které z něj dělají nově dělají výrazně lepší nástroj pro vyhledávání, porovnávání a doporučování produktů. Novinky se týkají všech uživatelů, včetně těch zdarma, a jsou dostupné globálně na webu i v mobilních aplikacích.

Uživatelé nyní mohou pomocí přirozeného jazyka, třeba prostým dotazem „nejlepší 4K monitor do 10 000 Kč“ – zobrazit přehledné karty produktů s obrázky, cenami, hodnocením a výňatky z recenzí. Po kliknutí se zobrazí více detailů a přímý odkaz na nákup u ověřeného prodejce. Výsledky jsou generovány organicky, tedy bez reklam či sponzorovaných odkazů.

OpenAI zdůrazňuje, že žádný výsledek není placený a personalizace vyhledávání se odvíjí od uživatelských preferencí, jako jsou rozpočet, styl či zájmové kategorie. V některých zemích, například v EU a Velké Británii, je míra personalizace omezena kvůli přísnějším pravidlům ochrany soukromí.

