ChatGPT bez cenzury? OpenAI potvrdilo plány na režim pro dospělé, dorazí za pár měsíců

- OpenAI očekává spuštění „adult mode“ v ChatGPT v prvním čtvrtletí 2026, uvedla šéfka aplikací Fidji Simo
- Firma chce nejprve doladit model pro odhad věku, aby ochrany pro uživatele mladší 18 let fungovaly automaticky a s minimem chyb
- Současně se napříč internetem zpřísňuje věkové ověřování kvůli regulacím a rostoucí nabídce dospělého obsahu u chatbotů
OpenAI chce do ChatGPT přidat takzvaný „adult mode“ v období leden až březen 2026. Podle Fidji Simo, která v OpenAI vede divizi vývoje aplikací, je termín podmíněný tím, že společnost před uvedením nové funkce zlepší přesnost odhadu věku uživatelů. Simo to řekla novinářům během čtvrtečního briefingu k nově uvedenému modelu GPT-5.2.
18 ti bylo?
Klíčovým předpokladem má být systém, který dokáže automaticky určit, kdy na účtu uplatnit přísnější ochrany a obsahová omezení pro osoby mladší 18 let. OpenAI podle Simo už v některých zemích testuje ranou verzi věkového modelu mimo jiné proto, aby dokázala identifikovat teenagery a zároveň „nepřeřazovala“ dospělé uživatele omylem do přísněji omezeného ChatuGPT.
Na připravovaný režim navazují i dřívější výroky generálního ředitele Sama Altmana o tom, že ChatGPT má umožnit dospělým širší škálu konverzací včetně erotického obsahu. Ale pouze po ověření věku. Reuters už v říjnu informoval, že OpenAI počítá se zaváděním prvků věkového ověřování od prosince 2025 pro „ověřené dospělé“, zatímco širší adult mode má následovat později.
Predikce už pomalu jedou
OpenAI zároveň uvádí, že věkovou predikci v ChatGPT už postupně nasazuje: pokud systém vyhodnotí účet jako pravděpodobně mladší 18 let (nebo pokud to uživatel uvede při registraci), automaticky přepne účet do „chráněného“ režimu s dodatečnými obsahovými ochranami. Ty mají omezovat mimo jiné grafické násilí, rizikové virální výzvy nebo sexuální, romantický či násilný role-play.
Dospělí, kteří jsou do chráněného režimu zařazeni chybně, můžou věk ověřit dokladem totožnosti a/nebo s pomocí selfie; ověření pro OpenAI zajišťuje externí dodavatel Persona. OpenAI v nápovědě k funkci uvádí, že nedostává kopie průkazů ani selfie a že data použitá k ověření má dodavatel mazat během hodin po dokončení procesu. Funkce se podle firmy zavádí postupně a nemusí být dostupná ve všech zemích.
Utahování šroubů
Zpřísňování věkově omezeného přístupu k různých internetovým službám přitom nesměřuje jen na OpenAI. V posledních měsících přicházejí s robustnějšími metodami i další online služby, částečně kvůli novým zákonům a regulatorním požadavkům, a zároveň roste nabídka chatbotů, které experimentují s flirtováním či NSFW obsahem.
Ostatně Altman už dříve argumentoval principem „treat adult users like adults“ – tedy že se firma, respektive ChatGPT, bude k dospělým chovat jako k dospělým. A OpenAI tak hledá rovnováhu mezi rozšířením možností pro dospělé a ochranami pro mladší uživatele. Což, jak už to tak u OpenAI poměrně často bývá, nejspíš nebude bez nějakého toho klopýtnutí. Obzvláště u takového množství uživatelů.