Česká pecka Beat Saber ukončuje podporu pro první Quest. Kdy definitivně zhasnou světla?

Titul pro virtuální realitu Beat Saber udělal poměrně velkou díru do světa. Her, které by smysluplně využívaly VR je totiž jako šafránu a český počin od Beat Games zaujal natolik, že jej odkoupila samotná Meta. Všechno dobré ale musí jednou skonči, přičemž pro majitele první generace headsetu Quest to platí doslova – Hráči Beat Saber používající první generaci Questu od Mety brzy nebudou moci soupeřit s ostatními v rámci multiplayeru.

Na aktualizované stránce podpory vývojáři hry Beat Saber uvádějí, že od 2. listopadu 2024 ukončují podporu multiplayeru spolu s aktualizacemi a zákaznickým servisem pro první Quest. Hráči nicméně budou moci nadále hrát hru i po ukončení podpory a budou mít také přístup k funkcím pro více hráčů a aktualizacím, ovšem s jedním velkým ale – pro plnohodnotné hraní budou muset využívat PC verze hry, kterou s headsetem spárují skrze Meta Quest Link.

Dear players, to focus our development efforts on our next projects within Beat Saber, we will no longer support Meta Quest 1 as of November 2, 2024. The game will continue to be playable, but Multiplayer functionality will stop and Leaderboards might be phased out in the future. pic.twitter.com/h7Jefa3g75

— Beat Saber (@BeatSaber) May 6, 2024