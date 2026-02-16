TOPlist

Ceny profi PC sestav na minimu: Česká značka TIGO mění pravidla hry

16. 2. 9:15
Tigo Pr Clanek

Trh počítačových sestav je zastoupen plno značkami, ale české TIGO uvádí do tohoto odvětví něco výjimečného. Jako vlastní značka e-shopu Smarty se TIGO soustředí na uživatele, kteří požadují vysoký výkon, špičkovou kvalitu a spolehlivost. To vše bez jakýchkoli kompromisů, a přitom za cenu, která je dostupná pro širokou veřejnost.

Síla značky a osobní přístup

TIGO není jen další značka PC. Je to projekt, který vychází z dlouholeté zkušenosti odborníků v oblasti hardware a přístupu, který staví uživatele na první místo. Sestavy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly širokému spektru zákazníků, od běžných uživatelů přes profesionály až po vášnivé hráče. Všechny počítače jsou složeny z pečlivě vybraných komponentů, které byly předem otestovány a osvědčily se v praxi.

Vlastní konfigurace na míru

Jednou z největších výhod TIGO je možnost vlastní konfigurace PC. Bez ohledu na to, zda jste náročný hráč, grafik nebo tvůrce obsahu, TIGO konfigurátor vám umožní sestavit počítač přesně podle vašich potřeb. Tento online nástroj vás provede výběrem komponentů od procesoru až po grafickou kartu, úložiště a chlazení, takže si vytvoříte sestavu, která sedí vašim požadavkům i rozpočtu.

Výkon pro hraní, práci i kreativitu

V nabídce TIGO najdete různé řady stolních počítačů, například populární herní sestavy s kombinací procesorů AMD Ryzen a grafických karet NVIDIA GeForce, které zvládnou moderní hry i náročné pracovní úlohy bez zpomalení.
Pro hráče, kteří chtějí maximální výkon, jsou k dispozici i výkonnější modely s grafickými kartami RTX 5000 series a robustní pamětí, které posouvají hraní na ještě vyšší úroveň.

Herní příslušenství Tigo

A pokud potřebujete spolehlivý počítač do kanceláře nebo pro každodenní práci, TIGO nabízí i modely optimalizované právě pro tyto scénáře. S rychlými SSD disky a stabilními komponenty, které zvládnou multitasking bez kompromisů.

PC i příslušenství

TIGO však není jen o samotných počítačích. Součástí nabídky je i široké herní a PC příslušenství, které doplňuje vaši sestavu tak, aby byla kompletní a plně funkční hned po vybalení.
Mezi produkty najdete:

TIGO příslušenství tak pomáhá dotáhnout vaše PC řešení k dokonalosti a odpovídá potřebám náročných uživatelů i běžných zákazníků.

Proč si vybrat právě TIGO?

TIGO se odlišuje důrazem na kvalitu, přizpůsobitelností i hodnotou. Počítače sestavují zkušení technici přímo v České republice a vždy s ohledem na optimální výkon a spolehlivost. Tato kombinace je ideální pro všechny, kteří chtějí mít jistotu, že jejich investice do technologie je smysluplná a dlouhodobá.

Podívejte se na kompletní nabídku a konfigurátor na Smarty.cz a objevte, jak může být vaše nová PC sestava výkonná, spolehlivá, a především podle vašich představ.

