Celý den zadarmo. O2 umožní telefonovat na Ukrajinu bez placení

Ukrajina dnes slaví velmi speciální svátek, Den nezávislosti

O2 proto umožní všem s českými čísly volat na ta ukrajinská úplně zdarma

Nezáleží na tom, jaký máte tarif, nebo snad předplacenou kartu – každá minuta je zdarma

Je to již 32 let od toho, co se Ukrajina vymanila z područí Sovětského svazu a stala se samostatnou svrchovanou zemí Evropy. Ukrajinci si tento zásadní den připomínají státním svátkem po celé zemi právě dnes, tedy 24. srpna. Operátor O2 proto uvolní část svých služeb zdarma, aby mohl každý uprchlík alespoň dnes kontaktovat své blízké.

Volání na Ukrajinu zdarma

O2 uvádí, že pokud po celý čtvrtek 24. srpna od půlnoci do půlnoci někdo z českého čísla zavolá na ukrajinské, bude tento hovor zdarma. Akce není limitovaná délkou ani počtem hovorů. Akce se vztahuje jak na všechny zákazníky O2 s tarify FREE+, NEO+, YOU, tak i na ty s předplacenými kartami, kteří jinak musí za telefonování běžně platit minutovou tarifikaci

„Plno rodin je stále rozdělených a Den nezávislosti nemohou oslavit společně. Proto jsme se rozhodli jim dát možnost si 24. srpna s blízkými zavolat bez jakéhokoliv omezení,“ prohlásila ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Kromě toho Ukrajina zůstává v euro roamingové zóně nejen u O2, ale i u dalších operátorů. To znamená, že běžně na ukrajinská čísla můžete telefonovat, jako kdybyste telefonovali doma na česká čísla. Na SMS zprávy ani na mobilní data se akce nevztahuje.

Konkurenční operátoři Vodafone ani T-Mobile zatím na dnešní sváteční ukrajinský den nic podobného nechystají. Naopak, oba již vyjmuli Ukrajinu ze svého bezplatného balíčku evropského roamingu. U Vodafonu se stát napadený ruskou armádou nachází v zóně 2, u T-Mobilu jakbysmet.

O2 má s pomocí ukrajinským uprchlíkům poměrně solidní zkušenost. Již 7. ledna spouštělo O2 stejnou jednodenní akci, tentokrát kvůli Vánocům, které se právě v tento den slaví. Operátor tehdy zaznamenal zhruba 10× vyšší provoz v síti, než je zkraje ledna obvyklé.