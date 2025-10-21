TOPlist

Čekáte na MacBook s Face ID? Zatím si nechte zajít chuť, Apple má jiné plány

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 21. 10. 6:30
Chytrý telefon Apple iPhone s vyobrazením Face ID
  • Apple podle všeho nemá v dohledné době v plánu přivést Face ID na počítače Mac
  • Dominantním způsobem biometrického ověření tak zůstane starší technologie Touch ID
  • Situace by se mohla změnit s příchodem dotykového Macu za pár let 

Biometrické ověřování je dnes již standardem, ať už jde o otisk prstu či o sken obličeje. Nejdále je v tomto ohledu Apple, který různou formu biometrického ověřování nabízí prakticky ve všech svých zařízeních. Zatímco v případě chytrých telefonů prakticky dominuje skenování obličeje pomocí Face ID, u tabletů je situace rozdělená mezi Face ID a starší Touch ID. Jakmile ale dojde na počítače Mac, hlavním způsobem biometrického ověření zůstává otisk prstu. V minulosti se přitom objevovaly náznaky, že by Apple mohl na své počítače přinést i Face ID.

Face ID se v počítačích od Applu jen tak neobjeví

Podle známého novináře serveru Bloomberg, Marka Gurmana, nicméně tato situace jen tak nenastane. Gurman tvrdí, že Apple se snaží přejít z Touch ID na Face ID u svých počítačů Mac, ale tato změna je hudbou budoucnosti. Gurman a další již několikrát v posledních pěti letech nesprávně předpovídali příchod Face ID na Mac. V roce 2021 Gurman řekl, že by se vsadil, že Face ID se do Macu dostane během několika let. Ve stejném roce uvedl, že Apple plánuje přidat Face ID do iMacu s procesorem M1, ale nakonec tak neučinil. V roce 2022 uvedl, že Apple „zaručeně“ pracoval na Face ID pro Mac, ale čas ukáže, zda jej uvede na trh.



MacBook Pro v celé své kráse



Nepřehlédněte

MacBooky se konečně zbaví nejotravnějšího prvku! Ještě si ale počkáme

V roce 2021 viceprezident Apple pro marketing Tom Boger uvedl, že Mac nemá Face ID, protože Touch ID je z uživatelského hlediska pohodlnější. Ruce uživatelů jsou již na klávesnici, takže Apple se domnívá, že Touch ID dává větší smysl. Je možné, že se názor Applu na tuto záležitost změní, pokud se na konci roku 2026 nebo 2027 objeví první Mac s dotykovou obrazovkou. Do té doby se ale nejspíše budeme muset smířit s tím, že Touch ID bude počítačům od Applu i nadále dominovat.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

