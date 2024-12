MacBooky se konečně zbaví nejotravnějšího prvku! Ještě si ale počkáme

Za dva roky by se MacBooky mohly zbavit výřeze v displeji

Namísto něj údajně Apple nasadí klasický kruhový otvor

Změna má přijít s nasazením OLED obrazovek

Apple v roce 2017 uvedl na trh iPhone X, který přišel s revoluční designovou proměnou – do té doby typické kruhové domovské tlačítko bylo nahrazeno obřím displejem, který nahoře uprostřed narušoval široký výřez obsahující True Depth kameru s funkcí Face ID. Přestože se konkurence do tohoto designového prvku trefovala, stal se atributem, který dodnes definuje design iPhonů, byť v kompaktnější podobě.

Z MacBooků údajně zmizí současný výřez displeje

Výřez displeje se v roce 2021 stal i součástí MacBooků, byť v jejich případě bylo jeho nasazení ještě kontroverznější – výřez je totiž velmi výrazný, přitom žádnou sofistikovanou 3D kamerku neobsahuje. Nepotvrdily se ani původní spekulace, že se jedná pouze o přípravu pro budoucí generace – ani po třech letech se TrueDepth kamerka do jablečných počítačů nedostala. A možná ani nedostane.

Podle informací serveru Omdia Apple plánuje současný výřez displeje výrazně zredukovat – namísto současného tvaru údajně pro webkameru použije pouze klasický kruhový otvor, jaký známe ze smartphonů. Díky této změně by měl být výřez pro webkameru méně rušivý, a navíc by se rozšířila plocha panelu nabídek. Navíc ani po této změně není vyloučeno nasazení TrueDepth kamerky – Apple totiž začal vyvíjet její poddisplejové řešení, které by zredukovalo současný Dynamic Island na iPhonech.

Kruhový otvor v MacBoocích má být nasazen nejdříve v roce 2026, kdy by měl Apple zahájit postupný přechod na OLED obrazovky. Ty by měly oproti současným mini-LED panelům v Macboocích Pro nabídnout vyšší jas, vyšší kontrastní poměr, hlubší černou a lepší energetickou účinnost. S OLED displeji by měly být nové MacBooky rovněž tenčí, dá se tedy předpokládat, že Apple využije jejich nasazení k celkové proměně designu svých počítačů. Ještě než se tak stane, očekáváme novou generaci MacBooků se stávajícím vzhledem, ale novými procesory z generace M5.