Skončí Dynamic Island? Oválný výřez nebude u budoucích iPhonů potřeba

Co se týče biometrické autentizace uživatele, jdou si iPhony svojí vlastní cestou. Zatímco ve světě smartphonů s Androidem jsou nejběžnější poddisplejové čtečky otisků prstů, telefony od Applu rozpoznávají své majitele podle 3D skenu obličeje. Tuto schopnost iPhonů dodává technologie Face ID založená na kamerovém systému TrueDepth. Tato technologie má spoustu výhod, ale také jeden drobný nedostatek – zabírá příliš mnoho prostoru.

Systém Face ID byl poprvé použitý v roce 2017 u iPhonu X, od té doby zdobí horní část displeje iPhonů rozměrný výřez displeje. Z původního tvaru nazývaného „notch“ se Applu podařilo vměstnat TrueDepth kamerku do poměrně kompaktního oválného výřezu, který je u nejnovějších iPhonů softwarově propojen se selfie kamerou.

Další krok v miniaturizaci TrueDepth kamerky nás čeká v příštích letech. Apple prý plánuje schovat TrueDepth kamerku přímo pod displej, tudíž by jeho plochu narušoval pouze kruhový výřez pro selfie kamerku. O tomto řešení se mluví již několik let, Apple dokonce spekulace přiživil nově objevenou patentovou přihláškou.

V ní je podrobně popsáno elektronické zařízení, které je možné implementovat pod displej, a přitom z něj získávat informace z okolí. Toto zařízení má obsahovat zdroj optického záření a má být využitelné (mimo jiné) k mapování okolního prostoru ve 3D nebo k rozpoznávání obličejů. Umístění přímo pod displej má šetřit plochu displeje, neboť za normálních okolností by bylo nutné pro tento systém vytvářet výřez displeje.

Některé servery již spekulují o tom, že poddisplejová TrueDepth kamerka bude součástí nadcházející generace iPhone 17, ovšem s největší pravděpodobností se tak nestane. Jednou z prvních osob, která kdy o tomto řešení hovořila, byl obvykle přesný informátor Ross Young z agentury Display Supply Chain Consultants. Ten sice původně rovněž očekával, že tato věc se stane příští rok skutečností, ovšem letos v září své dřívější domněnky popřel.

No longer expected on the iPhone 17…You should come to our event on 10/2 in Silicon Valley to get the latest roadmaps for Apple and other brands.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 20, 2024