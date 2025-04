Bývalý inženýr Applu souhlasí: iPhone se v žádném případě nevyplatí vyrábět v USA

Donald Trump chtěl zavedením cel dosáhnout mimo jiné i toho, aby se výroba elektroniky přesunula do USA

V minulosti již s tímto Apple experimentoval u počítačů, dle očekávání se to však nesetkalo s úspěchem

Že se nevyplatí přesouvat výrobu iPhonů z Číny do USA nyní vysvětluje i bývalý inženýr Applu

Titulní strany médií poslední dobou plní zejména americký prezident a jeho změny ohledně celních tarifů. I my jsme o tom konec konců již informovali. Cílem těchto nařízení by dle něj mělo být donucení velkých společností k přesunutí výroby na území Spojených států. Typickým příkladem by měl být iPhone a dle Trumpových slov dokonce sám Apple přesun výroby svých smartphonů plánuje. Realita je však odlišná a odborníci se shodují, že by to v žádném případě nedávalo smysl.

Analytici mají jasno, souhlasí i bývalý výrobní inženýr Applu

Apple již mnohokrát musel vysvětlovat, proč není praktické řešit masovou výrobu spotřební elektroniky v USA, a před lety se k tomu vyjádřil i sám Tim Cook. Jak se však ukazuje, ne všichni byli schopni to do dnešního dne pochopit, a s podpůrnými názory se neustále přidávají další analytici a experti z dodavatelských řetězců.

Dan Ives, analytik americké finanční firmy Wedbush Securities, si stojí za názorem, že náklady na kompletní přesun výroby iPhonů do domoviny Applu by byly jak pro společnost tak pro zákazníky neúnosné. Odhaduje, že přesunout byť jen deset procent dodavatelského řetězce z Asie do USA, by trvalo tři roky a vyšlo na 30 miliard dolarů. Cena iPhonu by se v konečném důsledku mohla více než ztrojnásobit. „Pokud spotřebitelé chtějí iPhone za 3 500 dolarů, měli bychom ho vyrábět v New Jersey, Texasu nebo jiném státě,“ dodal.

O svůj názor na celou situaci se podělil i Matthew Moore, bývalý výrobní inženýr Applu. Agentuře Bloomberg řekl, že „v Číně zaměstnává dodavatelský řetězec Applu miliony lidí“ a Apple dlouhodobě trvá na tom, že talentů v Americe je příliš málo na to, aby mohli asijské pracovníky nahradit. „Které město v Americe všechno odloží a bude vyrábět pouze iPhony?“ řekl Moore. „Boston má přes 500 000 obyvatel. Celé město by muselo okamžitě všeho nechat a začít montovat iPhony.“

A i kdyby se nějakým zázrakem podařilo přesunout výrobu do USA, stále by nebylo ani zdaleka možné nahradit celý aktuální čínský dodavatelský řetězec, který čítá tisíce různých firem. Výsledkem by tedy bylo přinejlepším to, že všechny komponenty se budou k montáži posílat do USA. Na dovoz těchto komponent by se však pochopitelně vztahovaly celní tarify, takže samotné přesunutí výroby by zkrátka nevyřešilo vůbec nic.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.