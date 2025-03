Budou se vozy BYD vyrábět v Německu? Čínská automobilka zde chce postavit továrnu

BYD již staví továrnu v Maďarsku a Turecku, nyní se proslýchá i o plánech na Německo

Jen první dva závody dohromady vyrobí na 500 tisíc vozů ročně, třetí se má připojit do dvou let

V lednu 2024 stoupl podíl nově registrovaných elektromobilů z Číny v Evropě na 4,4 %

Automobilka BYD opanovala trh s elektromobily v Číně a nyní se zaměřuje i na další významné trhy, jako je Evropa. Své vozy zde chce nejen prodávat, ale také vyrábět. O tom svědčí již probíhající výstavba továren v Turecku a Maďarsku. Nyní ale automobilka oznámila plány na výstavbu továrny přímo v Německu, kde zaútočí na lokální automobilové stálice, jako je BMW nebo Volkswagen.

Ředitelka společnosti BYD Stella Li nedávno pro německý magazín Automobilwoche uvedla, že automobilka opravdu plánuje expandovat s výrobou i do Německa, žádné konkrétní detaily ale zatím bohužel neznáme. Ačkoliv podíl čínských vozů v Evropě zatím není nijak zásadní, měsíc od měsíce narůstá. V lednu 2024 se jednalo o 2,4 % nově registrovaných vozů a v prosinci stejného roku už to bylo 4,4 %.

Za zmínku stojí také to, že BYD v loňském roce pohltilo svého německého distributora Heden Electric Mobility, nad prodejem svých vozů tak v získává větší kontrolu právě v kolébce evropských automobilek. Výroba v Evropě sice značce umožní eliminovat některá cla, která EU na dovozové elektromobily zavádí, výzvou ale budou poměrně vysoké ceny energií, které se do výrobních nákladů automobilů propisují.

Maďarsko ještě letos, Turecko příští rok, třetí továrna do dvou let

I bez německé továrny bude výtlak BYD v Evropě velmi silný. Maďarská továrna má být otevřena letos na podzim a turecká v průběhu příštího roku. Jejich roční výrobní cíl je stanoven dohromady na 500 tisíc vozů. Ačkoliv ještě není zřejmé, jestli třetí továrna bude stát opravdu v Německu, její otevření by mělo proběhnout do dvou let.