Budou novináři bez práce? Známý web zveřejnil cestovní průvodce vytvořené umělou inteligencí

BuzzFeed ve spolupráci s umělou inteligencí vytvořil přes 40 cestopisů

Jejich Buzzy the Robot má tendenci stále opakovat některé fráze

Zatím to vypadá, že chatboti novinářům práci ulehčují

Vzrůstající popularita umělé inteligence ChatGPT je pro mnohé fascinující, avšak někteří lidé se nebojí veřejně vyjadřovat své obavy. Mezi nimi se objevují například hlasy, které tvrdí, že ChatGPT a jeho budoucí nástupci mohou celou řadu lidí připravit o práci. Vzhledem k tomu, že chatbot od OpenAI je schopen na počkání napsat celou esej podle zadání, je nasnadě předpokládat, že mezi prvními budou bez práce novináři a spisovatelé.

V praxi to ale může být obráceně. Známý server BuzzFeed využil umělou inteligenci k vytvoření více než 40 cestovních průvodců, na což upozornil Futurism. Umělá inteligence Buzzy the Robot, jak jej BuzzFeed nazývá, láká cestovatele do vybraných destinací, jako je Maroko, Stockholm či město Cape May ve státě New Jersey. Nutno podotknout, že neznáme přesný poměr mezi tím, kolik textu napsala umělá inteligence a s kolika řádky jí vypomohl člověk, který je rovněž pod konkrétním cestopisem podepsaný.

Podle webu Futurism nicméně lze rozpoznat texty umělé inteligence především podle často používaných frází, jako je „vím, co vám teď přišlo na mysl“ nebo dvojice slov „skrytý poklad“. Je tedy možné, že novináři naopak budou využívat pomoc chatbotů při vytváření svých článků. Ostatně k tomu se uchýlil i server Cnet, avšak poté, co skutečnost vyplula na povrch, se redaktoři vrátili zpět ke staré poctivé novinařině.