Itálie zakázala ChatGPT! Prý hrubě porušuje soukromí uživatelů

Itálie s okamžitou platností zablokovala službu ChatGPT

Podle úřadu její provozovatel porušoval ochranu osobních údajů GDPR

Nová doba si žádá nové postupy. Italský Národní úřad pro ochranu osobních údajů oficiálně zablokoval aplikaci chatovacího robota ChatGPT. Zároveň začal okamžitě vyšetřovat společnost OpenAI, která ChatGPT provozuje, z důvodu neoprávněného zpracovávání uživatelských dat a porušování eurounijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Úřad uvedl, že společnost nemá právní mandát, který by ji ospravedlňoval k „hromadnému shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem trénování algoritmů umělé inteligence“, kterého se prý dopouští.

Italskému úřadu se dále nelíbí únik dat, který OpenAI utrpělo minulý týden. Odhaleny měly být konverzace uživatelů s robotickým chatem a v některých případech i platební údaje uživatelů s aktivním předplatným. Alespoň to uvádí respektovaný server Politico.

V tuto chvíli má firma OpenAI 20 dní na to, aby přijala opatření, které požaduje úřad pro ochranu osobních údajů. V opačném případě jí hrozí pokuta do výše až 20 milionů eur (470 milionů korun), anebo do výše až 4 % ročního obratu.

Itálie je aktuálně první evropskou demokratickou zemí, která takto nekompromisně zablokovala ChatGPT. V USA a Austrálii se proti službě vymezily některé vysoké školy. Kompletní zákaz, podobný tomu italskému, byl zaveden v Číně, Íránu a Rusku.