Brýle netřeba. Asus na CES oslnil notebooky se speciálními 3D OLED displeji

Asus na CES představil speciální technologii 3D zobrazení

Jako první ji obsahuje dvojice notebooků Studiobook a Vivobook

Vzhledem k výbavě se bude jednat o velmi drahé kousky

Není to tak dávno, co výrobci televizorů i smartphonů zkoušeli do svých zařízení nasadit stereoskopické displeje, které měly sledujícím zprostředkovat trojrozměrný obraz. Bohužel tato technologie vyžadovala nošení speciálních brýlí, což mnoho uživatelů odradilo – nad 3D displeji se tak zavřely vody a zdálo se, že jejich odkaz převezmou náhlavní soupravy pro virtuální realitu. Asus se ale na CES pokouší o oživení, pochopitelně v modernějším hávu – jeho nové notebooky s 3D displeji totiž žádné brýle nevyžadují.

Technologie od Asusu se jmenuje Spatial Vision a je založená na lentikulární čočce, která sleduje oči uživatele a skládá mu odlišné obrazy pro každé oko. Díky tomu lze na nových počítačích od tchajwanské firmy sledovat 3D videa, hrát 3D hry a prohlížet si trojrozměrné modely. Využití mají tyto počítače najít i ve vznikajících metasvětech.

Asus pro zobrazení stereoskopického obrazu využívá OLED panely s obnovovací frekvencí 120 Hz a extrémně nízkou dobou odezvy 0,2 ms. 3D ale není povinné, kdykoliv je možné přepnout se do klasického „plochého“ režimu.

Asus ProArt StudioBook 16 3D OLED

První představený počítač s 3D displejem má poněkud krkolomné jméno, jinak ale vypadá jako vcelku obyčejný notebook. Snad jen tlustší základna naznačuje, že se ve skutečnosti jedná o poměrně výkonnou bestii. V jejích útrobách tepe Intel Core i9-13980HX, což je 24jádrový procesor s ohromným výkonem, ale také spotřebou.

Procesoru je k ruce grafika NVidia GeForce RTX řady 40, paměť RAM může dosahovat kapacity až 64 GB. Aby bylo možné takový výkon uchladit, obsahuje počítač technologii Asus IceCool Pro, která má zajistit nejen chlad, ale i dostatečné ticho při práci.

Nový StudioBook dostal do vínku 16″ OLED zobrazovač s 3,2K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Pod klávesnicí najdeme rozměrný touchpad, který lze ovládat stylusem, kromě toho se nalevo od touchpadu nachází otočný ovladač Asus Dial. K dispozici je i moderní konektivita, kterou zajišťuje Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a také dvojice portů Thuderbolt 4.

ASUS Vivobook Pro 16 3D OLED

Druhý představený notebook s 3D displejem spadá do řady VivoBook. Výbava tohoto stroje je alespoň podle neúplných technických parametrů podobná StudioBooku – máme zde stejný 16″ 3D OLED displej s 3,2K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, dále pak 24jádrový procesor Intel Core i9-13980HX, grafiku NVidia GeForce RTX řady 40 a až 64 GB RAM a 2TB úložiště.

I Vivobook Pro nabízí kruhový ovladač DialPad pro přesné ovládání kreativních aplikací, stejně tak nechybí rychlé porty Thunderbolt 4 a dokonce ani čtečka SD karet.

O dostupnosti a cenách představených počítačů nemáme zatím žádné informace, avšak vzhledem k výbavě se dá očekávat, že budou patřit mezi to nejdražší, co Asus nabízí.