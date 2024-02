Březen bude na SkyShowtime našlapaný. Dorazí Oppenheimer či nová řada Halo

Na SkyShowtime dorazí oceňovaný velkofilm Oppenheimer

Mimo něj se můžete těšit také na další řadu seriálu Halo či The Envoys

Zajímavou novinkou je také historický seriál Mary & George

Streamovací platformě SkyShowtime a jejím novinkám se příliš často nevěnujeme, nicméně pokud se na této službě objeví nové zajímavé filmy a seriály, rádi o nich informujeme. Příští měsíc bude na SkyShowtime zajímavými novinkami nabitý k prasknutí, přičemž platformě se nevyhnou ani oscarové velkofilmy. Na co se můžete v březnu těšit?

Stvořitel atomové bomby či příběh basketbalového trenéra

Největším hitem, který si našel na SkyShowtime cestu, je bezesporu megahit loňského roku jménem Oppenheimer. Snímek od kultovního režiséra Christophera Nolana je životopisným dramatem o roli geniálního fyzika J. Roberta Oppenheimera při vývoji atomové bomby a jeho strhujícím paradoxu, kdy riskoval zkázu světa, aby ho zachránil. Tento epický příběh s Cillianem Murphym v hlavní roli legendárního vědce doplňují ve hvězdném obsazení Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett, Florence Pugh, Josh Peck a držitel Oscara Rami Malek. Oppenheimer se na SkyShowtime objeví 21. března.

Za zmínku ale stojí také snímek Champions, ve kterém je Woody Harrelson hlavní hvězdou zábavného a dojemného příběhu bývalého basketbalového trenéra z nižší ligy, kterému po sérii nešťastných náhod nařídí, aby trénoval olympijský tým se speciálními potřebami. I když je vůči potenciálu týmu zprvu skeptický, brzy si uvědomí, že tým se může dostat dál, než si kdy dokázal představit. Tuto adaptaci podle španělského filmu, který v roce 2018 dostal cenu Goya, režíroval specialista na komedie Bobby Farrelly. Na SkyShowtime se objeví už 15. března.

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, ale co když je ten člověk hrozný blbec? V tom případě je asi načase zosnovat sladkou pomstu ve psím stylu. V animované komedii s názvem Strays z produkce držitelů Oscara Phila Lorda a Chrise Millera se opuštěný pes spojí s dalšími toulavými psy, aby se pomstil svému mizernému majiteli, který se ho zbavil. Ve hvězdném obsazení se představí Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte, Randall Park a Isla Fisher. Knihovnu SkyShowtime snímek obohatí 24. března.

Další řada herního sci-fi hitu i drzého plyšového medvěda

Ani co se týče seriálů, nebude březen na SkyShowtime chudý. Mezi hlavní taháky patří sci-fi seriál na motivy slavné herní série Halo – ten se odehrává ve vesmíru, který se poprvé objevil v roce 2001 s uvedením první hry Halo pro Xbox. Dramatizuje epický konflikt 26. století mezi lidstvem a mimozemskou hrozbou známou jako Covenant. V seriálu se prolínají hluboce prokreslené osobní příběhy s akcí, dobrodružstvím a bohatě vykreslenou vizí budoucnosti. Druhá řada s osmi epizodami se bude postupně objevovat každý týden.

Své místo mají také komediální seriály. Ted vychází z hraného/CGI trháku a sequelu od tvůrce sitcomu Family Guy Setha MacFarlana o milovaném plyšovém méďovi, který ožije na základě jednoho dětského přání. Ted je drzý půlhodinový komediální seriál o teenagerovi Johnu Bennettovi z Bostonu a jeho ohromném kámošovi ve formě plyšového Teda s oplzlými řečmi. Příběh se odehrává v 90. letech, když už má svých 15 minut slávy za sebou, takže Ted se musí se svým nejlepším kámošem Johnem přihlásit na střední a prožít všechny vzlety a pády života každého puberťáka. Epizody 5 až 7 budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 11. dubna.

Pokračování se dočká také seriál The Envoys. Ve druhé řadě se kněží Pedro Salinas a Simón Antequera ponoří do sítě záhad a vražd v galicijském klášteře. Když tři slepé jeptišky podají svědectví o údajném zázraku, boj mezi lží a vírou se vyostří. Jakmile se dostanou hlouběji, dojde k tragédii v podobě náhlého úmrtí jejich hostitele Joaquina. Kněží jsou nyní zapleteni do dvojího vyšetřování a čelí nejen mystické, ale i mnohem pozemštější pravdě. Jak se boj mezi podvodem a vírou stupňuje, slibuje tato řada strhující spojení záhad, vražd a srdce drásajících okamžiků. Všech 8 epizod druhé řady bude k dispozici exkluzivně na SkyShowtime 15. března.

Vaší pozornosti by neměl uniknout ani nový seriál Mary & George, který je inspirován neuvěřitelným skutečným příběhem Mary Villiers (Julianne Moore), která přiměla svého krásného a charismatického syna George (Nicholas Galitzine) k tomu, aby svedl krále Jakuba I. a stal se jeho všemocným milencem. Skandální intriky vynesly tuhle dvojici ze skromných začátků do pozice nejbohatších, nejurozenějších a nejvlivnějších hráčů anglického dvora. Anglie v té době musí řešit hrozící invazi Španělů a pouliční nepokoje, takže se hraje velmi vysoká hra. Mary & George je nebezpečně odvážné historické psychodrama o pobuřující matce a synovi, kteří intrikovali, sváděli a zabíjeli, aby dobyli anglický dvůr i postel krále Jakuba I. Seriál se začne na SkyShowtime exkluzivně vysílat od 8. března.