Blíží se oznámení nové Mafie, tvrdí důvěryhodný leaker

Skoro to vypadá, že s oznamováním nových českých her se tak trochu roztrhl pytel. Už ve čtvrtek se hráči po šesti letech čekání dočkají vytouženého oznámení novinky od Warhorse Studios, kterou by podle dostupných indicií mělo být pokračování středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance. To však dost možná není všechno. V dohledné době bychom se totiž mohli dočkat také představení nové Mafie, která už několik let vzniká ve studiu Hangar 13. Alespoň to na sociální síti X tvrdí leaker s přezdívkou Kurakasis, který v nedávné minulosti s předstihem prozradil názvy her jako Indiana Jones and The Great Circle či Marvel’s 1943: Rise of Hydra.

Kurakasis ve svém nejnovějším příspěvku uvádí, že společnost Take-Two (pod kterou spadá vydavatelství 2K Games a tedy i studio Hangar 13, pozn. red.) se začala připravovat na nějaké oznámení v souvislosti se sérií Mafia. Nedokáže prý určit přesný časový rámec, ale v případě hry Judas (rovněž pod hlavičkou Take-Two) pozoroval zákulisní dění zhruba tři až čtyři týdny před zveřejněním traileru.

I can tell you that a few days ago, Take-Two began preparations for an announcement regarding the Mafia series

It's hard for me to determine the timeframe, but with Judas I've seen them gearing up for the new trailer about 3-4 weeks before it dropped, so…

Soon™️ 🙂

— Kurakasis (@Kurakasis) April 16, 2024