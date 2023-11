Blíží se konec Apple Card? Z projektu prý vycouval klíčový partner

Bankovní dům Goldman Sachs prý ukončuje spolupráci na Apple Card

K rozchodu by mělo dojít v horizontu 12-15 měsíců

Znamená to úplný konec Apple Card, nebo se najde někdo, kdo tuto službu převezme?

Pamatujete si na Apple Card? Tuto službu Apple spustil v roce 2019 ve snaze narušit nadvládu běžných bankovních a karetních společností. Lákadlem do světa Apple Card se stala spousta benefitů, především bezplatné vedení účtu a žádné poplatky za zahraniční platby, překročení limitu nebo pozdní platby. Služba je i po čtyřech letech své existence dostupná pouze v USA, a jak se zdá, o její budoucnosti se vedou bouřlivé diskuze.

Blíží se konec Apple Card?

Apple provozuje své finanční služby ve spolupráci s bankovním domem Goldman Sachs. Ten poskytuje službě Apple Card finanční zázemí, zpracovává transakce, poskytuje podporu, a zajišťuje vydávání fyzických titanových karet k jablečnému účtu. Obě firmy navíc letos na jaře představily spořící účet s vysokým výnosem Apple Savings, z čehož se mohlo zdát, že jejich spolupráce úspěšně pokračuje. Poslední informace z deníku The Wall Street Journal ale hovoří o opaku.

Apple se údajně rozhodl partnerství s Golden Sachs ukončit, má se tak stát v horizontu 12-15 měsíců, a to i přesto, že jejich vzájemná dohoda o spolupráci byla nedávno prodloužena až do roku 2029. O trhlinách ve spolupráci reportoval deník The Wall Street Journal už minulý měsíc, kdy prý zástupci Goldman Sachs sdělili Applu svůj záměr od společné dohody odstoupit s tím, že veškeré operace by převzala společnost American Express. To je ale v tuto chvíli nemyslitelné, neboť služba Apple Card je minimálně do roku 2026 svázaná s kartami MasterCard. O převzetí Apple Card prý uvažovala i společnost Synchrony Financial.

Tento krok přichází ve chvíli, kdy chce Goldman Sachs omezit spotřebitelský byznys, v němž je tato instituce (neúspěšným) nováčkem – kromě Applu ukončuje partnerství i s General Motors a prodává svoji úvěrovou společnost Green Sky. Služba Apple Card přinášela bankovnímu domu více škody než užitku – jednak nedokázala generovat zisk, a navíc banka nezvládala odbavovat stížnosti uživatelů prostřednictvím svého zákaznického servisu.

Podmínky byly od začátku pro Goldman Sachs nastavené nevýhodně, tudíž je otázkou, zda má tento projekt nějakou budoucnost. Nedá se předpokládat, že za stávajících podmínek by jej chtěla převzít jiná instituce, tudíž je možné, že Apple podmínky upraví v neprospěch uživatele, nebo službu Apple Card ukončí.

Apple zatím rozchod s Goldman Sachs nepotvrdil, jeho zástupce pro CNBC uvedl, že „oceňovaná karta Apple Card zaznamenala u spotřebitelů velký ohlas a my bude i nadále inovovat a poskytovat jim ty nejlepší nástroje a služby.“

My každopádně můžeme sledovat tuto kauzu pouze z zpovzdálí, neboť služba Apple Card je dostupná pouze a jen v USA.