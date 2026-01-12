Bláznivé slevy od JBL: na těchto produktech teď ušetříte tisíce!

Když klesá venku teplota, v JBL klesají ceny. Bláznivé slevy až 30% na vybraný sortiment v akci Zimní šílenství od JBL můžete využít do 31. ledna 2026. Toto jsou TOP slevy, které mezi akciovými položkami naleznete.
JBL Tour One M3 SmartTX: nejinteligentnější sluchátka s Auracast vysílačem
- Vlajkový model JBL sluchátek přes hlavu s ovládacím transmitterem.
- Hlavní funkce: Špičkové ANC, 70H výdrže, Hi-Res Audio s legendárním zvukem JBL Pro, Spatial Sound s head-trackingem.
- Ovladač SmartTX umožňuje bezdrátový přenos zvuku i ze zařízení bez Bluetooth, například z TV nebo palubního systému v letadle.
- JBL Tour One M3 Smart TX disponují prémiovým designem vážícím pouhých 278 gramů. Všechny funkce jsou nastavitelné v aplikaci JBL Headphones
Sluchátka JBL Tour One M3 Smart TX naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 12 %! Z ceny 9 990 Kč klesly na cenu 8 790 Kč.
JBL Charge 6: přenosný voděodolný reproduktor s odolností vůči pádu z 1 metru
- Ikonický reproduktor se zvukem JBL Pro Sound a výdrží baterie až 24H, který byl navíc vyhlášen prestižním portálem What-Hifi? za nejlepší Bluetooth reproduktor roku 2025 do 200 €.
- Hlavní funkce: AI Sound Boost, Auracast, pevný látkový popruh.
- JBL Charge 6 s ochranou vůči vodě a prachu IP68 je připraven doprovázet vás kdekoli. S funkcí PlayTime Boost navíc získáte další 4 hodiny výdrže.
- Díky USB-C si nabijete telefon a získáte přístup k bezztrátové kvalitě zvuku.
Reproduktor JBL Charge 6 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 20 %! Z ceny 4 990 Kč klesl na cenu 3 999 Kč.
JBLPartyBox Club 120 White: Oblíbený párty reproduktor v bílé barvě
- Přenosný PartyBox s výdrží 12 hodin a možností výměny baterie.
- Hlavní funkce: AI Sound Boost, sklopná rukojeť, Auracast, ochrana vůči vodě IPX4.
- Párty reproduktor s JBL Pro Sound a světelnou show, která se přizpůsobí podle hudby.
- JBLPartyBox Club 120 disponuje duálním vstupem pro hudební nástroje a mikrofon.
Párty reproduktor JBL PartyBox Club 120 White naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 24 %! Z ceny 9 990 Kč klesl na cenu 7 599 Kč.
- Celou nabídku Zimního Šílenství od JBL naleznete na tomto odkazu.