Black Friday drtí ceny Xiaomi 15T Pro. Novinka má vlajkovou výbavu, ale stojí jen 13 490 Kč

Xiaomi právě spustilo jednu z nejvýraznějších slev letošního Black Friday. Modely Xiaomi 15T a 15T Pro, které se teprve nedávno objevily na trhu, teď pořídíte za rekordně nízkou cenu. Z původních 14 990 Kč kleslo Xiaomi 15T na 11 490 Kč, a pokud využijete výkupní bonus ve výši 2 500 Kč, dostanete se na částku 8 990 Kč. To je nejnižší cena, za kterou tuhle špičku v Česku pořídíte.
Vlajková výbava za nejnižší cenu
Black Friday letos přináší nevídané nabídky, a jednou z nich je bezesporu Xiaomi 15T od 8 990 Kč. To je za telefon s takto skvělou výbavou doslova neuvěřitelná cena. Telefon je vybavený 6,83″ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, výkonným čipsetem Dimensity 8400 Ultra, 50Mpx hlavním foťákem s optickou stabilizací a baterií o kapacitě 5 500 mAh.
Do akce ale padla i lepší verze Xiaomi 15T Pro, která je trhákem letošního Black Friday. Telefon, který by klidně mohl stát dvacet tisíc, teď padá na 13 490 Kč, což je brutální sleva na mobil s vlajkovou výbavou.
Cena po odečtení slevy a bonusu:
- Xiaomi 15T jen za 8 990 Kč (běžně 14 990 Kč)
- Xiaomi 15T Pro jen za 13 490 Kč (běžně 16 790 Kč)
V akci se objevil i bestseller Redmi Note 14 Pro 5G, který boduje díky 200Mpx fotoaparátu, AMOLED displeji s rychlou 120Hz frekvencí a ceně pouhých 5 490 Kč. Za dostupný telefon s výbavou, která běžně patří do vyšší třídy, je to skvělá cena.
Za pozornost ale stojí také nový Redmi 15 5G, který teď vychází jen na 3 490 Kč. Nabízí obří 7 000mAh baterii s rychlým 33W nabíjením, 50Mpx fotoaparát, který zvládne zachytit momentky s překvapivou ostrostí – a to i za šera, a velký 6,9″ Full HD+ displej.