Bill Gates předpovídá: lidé už nebudou potřeba, nahradí je umělá inteligence

Bill Gates předpovídá, že AI bude všudypřítomná a levná, až radikálně promění svět

Spoluzakladatel Microsoftu věří, že AI nahradí lidi v mnoha zaměstnáních

Gates ale taky zdůraznil, že lidé si stále udrží jedinečné role

Umělá inteligence od základu přetvoří pracovní trh a potenciálně nahradí lidi v mnoha rolích. Tvrdí to kdekdo a tvrdí to i spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Zároveň ale poznamenal, že lidé si udrží klíčovou roli v rozhodování o využívání umělé inteligence a v oblastech vyžadujících alespoň nějaký lidský prvek.

Skvělá a děsivá budoucnost

V rozhovoru v Tonight Show Jimmyho Fallona vyzdvihl Gates potenciál umělé inteligence, především v oblasti zpřístupnění a zlevnění vysoce kvalitních služeb, jako je například lékařské poradenství a doučování. „V příštím desetiletí budou skvělé lékařské rady i skvělé doučování v podstatě bezplatné a běžné,“ uvedl Gates.

Zdůraznil také schopnost AI vyřešit kritický nedostatek lidí v některých oblastech a oborech, včetně zdravotnictví. S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se ale v praxi potýká pochopitelně mnohem víc oborů, a to včetně profesí, které, alespoň zatím, umělá inteligence nijak vyřešit nemůže.

Nově už bez lidí

Na otázku ohledně potřeby lidí v této nové éře Gates jen stručně odpověděl: „Pro většinu věcí ne.“ Upřesnil, že umělá inteligence by nakonec mohla zvládnout i úkoly jako je výroba, logistika, a dokonce i produkce potravin. Gates ale uznal obavy z rychlého pokroku generativní umělé inteligence, ale ujistil, že rozhodnutí, kdy a kde tuto technologii využít, bude spočívat převážně na lidech. Jako příklad uvedl, že lidé by se nechtěli dívat na to, jak AI hraje baseball, protože existují věci, které budou lidé nadále preferovat v lidském podání.

Nevyhnutelná budoucnost

Budoucnost, kterou Gates naznačuje, sice není tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Otázkou však zůstává jak moc a jak rychle se bude pracovní trh proměňovat. Je pravdou, že například juniorní či mediorní programátoři se dnes už bez alespoň nějaké formy spolupráce s AI na pracovním trhu neobejdou. A dá se docela rozumně předpokládat, že za krátkou dobu už po vyloženě juniorních programátorech žádná velká poptávka nebude.

Kdy se něco podobného začne dít v jiných oblastech a hlavně jak rychle se věci překlopí z režimu „spolupráce s AI“ do nejspíš nevyhnutelného „AI to zvládne sama“, bude v některých případech otázkou jen pár let. Zato jinde to může trvat výrazně déle. Gates tak nepochybně mluví spíše o střednědobé budoucnosti, ke které se skrze nejnovější modely a jejich rapidní vývoj chtě nechtě řítíme.