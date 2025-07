Bez tohoto příslušenství nedává iPhone 17 Air smysl. Řeší jeho největší slabinu

iPhone 17 Air nejspíše nebude mít oslnivou výdrž na jedno nabití

Apple se proto údajně chystá oživit jedno příslušenství z minulosti

Otázkou je, jestli se mu jeho provedení povede lépe, než dříve

Že se Apple chystá do letošního portfolia iPhonů 17 zařadit novinku s názvem Air místo současného modelu Plus už nejednomu fanouškovi technologií patrně neuniklo. Stejně tak jako skutečnost, že pokud gigant z Cupertina potají nevymyslel zcela nový typ baterie či nedokázal překonat zákony fyziky, patrně nenabídne dvakrát velkou výdrž na jedno nabití. Tohoto v dnešní době poměrně zásadního nedostatku si je podle všeho vědom i samotný Apple a proto chystá příslušenství, které „nevýhodu“ bude kompenzovat.

Apple chystá oživit staré známé příslušenství

Asi není žádným velkým překvapením, že onen kousek příslušenství už v minulosti ve svém portfoliu Apple měl. S informací o něm přišel Wayne Ma ze serveru The Information: „Apple vyvíjí doprovodné příslušenství. Jedná se o pouzdro, které zároveň funguje jako přídavná baterie,“ uvádí ve své zprávě. Právě toto pouzdro již Apple v dřívějších dobách nabízel k iPhonu 11, avšak příliš mnoho úspěchů s nim nesbíral. V případě iPhonu 17 Air by ale mohlo jít o klíčové příslušenství, jenž si bude k chystané novince pořizovat nejeden zákazník.

Tento předpoklad se ale nemusí vyplnit. Ostatně proč si pořizovat chytrý telefon, který se má pyšnit tloušťkou okolo 5,5 milimetrů, když jej vložíte do pouzdra, jenž ho této výhody zbaví? Na druhou stranu se může jednat o skvělý doplněk pro příležitosti, kdy vám na tloušťce až tak nezáleží a naopak oceníte nějakou tu hodinu výdrže navíc. Pokud ale provedení bude stejné či podobné, jako to Apple představil v minulosti právě u pouzdra s baterií či své MagSafe powerbanky, nejspíše si budeme muset počkat na to, s čím přijdou výrobci příslušenství třetích stran.

