Bez tohohle si Forzu Horizon 5 na PS5 nezahrajete! Microsoft si klade podmínky

Hráči budou potřebovat Microsoft účet, bez něj Forzu Horizon 5 na PS5 bohužel nespustí

Uložený postup se mezi platformami nepřenáší, takže na PlayStationu začnou hráči od nuly

Online multiplayer bude dostupný jen s předplatným PlayStation Plus

Pokud jste si mysleli, že si nadcházející Forzu Horizon 5 na PS5 pustíte jen s účtem PlayStation Network, tak vás musíme zklamat. Jakmile hru poprvé spustíte, vyskočí na vás požadavek na přihlášení k Microsoft účtu, bez kterého si bohužel neškrtnete.

Co je ale ještě horší? Jakmile účet jednou propojíte, nejde to změnit a jste s ním svázaní napořád. Jinými slovy – pokud propojíte hru s konkrétním Microsoft účtem a pak ho odpojíte, budete nuceni hru přihlásit ke stejnému a původně propojenému účtu. Zní to sice jako drobnost, ale ne každému se chce vytvářet další účet jen kvůli jedné hře.

Chcete hrát online? Připravte si peněženku

Online multiplayer nebude zdarma. Pokud si budete chtít zazávodit s kamarády, budete muset mít aktivní PlayStation Plus. To znamená další pravidelnou platbu navíc. Pokud už předplatné máte, asi vám to extra vadit nebude, ale pro někoho, kdo platit nechce, to znamená hodně. Do online se jiným způsobem zkrátka nedostanete (u PlayStationu však žádná novinka).

Hrajete Forzu na PC nebo Xboxu a těšíte se, že na PS5 budete pokračovat tam, kde jste skončili? Bohužel vás musíme zklamat, progres se napříč platformami údajně nepřenáší, takže na Playstationu začínáte úplně od začátku. Není to sice konec světa, ale rozhodně je to něco, co byste měli vědět dřív, než si hru pořídíte.

Kdy Forza Horizon 5 na PS5 dorazí?

Označte si v kalendáři 29. duben 2025. Právě to je den, kdy si budete moct hru na PS5 konečně zahrát za cenu zhruba 1 400 korun. Překvapivě to není jediná hra, která potřebuje propojení s Microsoft účtem, v minulosti se na PS5 s takovou podmínkou objevila například hra Sea of Thieves.

Jak se dalo čekat, reakce jsou smíšené. Někteří si říkají: “No a co? Microsoft účet už stejně mám.” Jiní se ale ptají, proč musí vytvářet další účet kvůli jedné hře. Nejvíc však hráčům vadí fakt, že účet nejde po prvotním propojení změnit.

Tahle situace ukazuje, že doba, kdy jste si kupili hru a prostě ji hráli, pomalu odchází. Čím dál víc her vyžaduje různé online účty, přihlášení a propojení. Pro někoho je to maličkost, ale pro jiného otravná překážka. Ať tak či tak, pokud se na Forzu na PS5 těšíte, buďte na tohle všechno připraveni.