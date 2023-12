Beeper Mini ještě není mrtvý. Apple v souvislosti s ním vyšetřují vládní úřady

Aplikace Beeper Mini, která zpřístupňuje iMessage pro Android, možná ještě nekončí

Celou záležitostí se začalo zabývat ministerstvo spravedlnosti USA a Federální obchodní komise

Je pravděpodobné, že Apple zneužil svého dominantního postavení na trhu

Aplikace Beeper před nedávnem potěšila všechny majitele zařízení s Androidem, kterým chyběla komunikace s rodinou a přáteli skrze iMessage. Netrvalo dlouho a Apple proti aplikaci zakročil. To však vzbudilo pozornost úřadů – americké ministerstvo spravedlnosti vede předběžné antimonopolní vyšetřování v souvislosti s blokováním neoficiální aplikace Beeper a zdá se, že kroky společnosti Apple vyhodnocuje také Federální obchodní komise. Zpráva následovala po výzvě dvoustranné skupiny senátorů k vyšetřování ministerstva spravedlnosti a po oznámení společnosti Bleeper, že se vzdala naděje na zachování funkčnosti aplikace.

Apple pravděpodobně provádí monopolní praktiky

Apple trvale odmítá zpřístupnit iMessage na zařízeních se systémem Android, protože ji považuje za klíčový prodejní argument iPhonu. Výjimkou je jen Evropská unie, kde Apple argumentuje přesným opakem, tedy že podíl jejich uživatelů není natolik významný, aby se musel podřídit unijním zákonům. Třetí strany se různě pokoušely tuto situaci obejít, často s nepříznivými důsledky z hlediska soukromí. Patřil k nim i pochybný přístup předchozí verze aplikace Beeper z roku 2021.

Nová aplikace Beeper Mini využívala mezeru v iMessage a de facto nedělala nic, čím by Apple mohla popudit z hlediska bezpečnosti. Apple nicméně rychle mezírku uzavřel a prohlásil, že se chystá podniknout další kroky. Beeper se bránil s pomocí aktualizace, která službu opět zpřístupnila, ale vyžadovala, aby si uživatelé vytvořili Apple ID. I tuto možnost Apple rychle odstranil. Hra na kočku a myš pokračovala a výrobce iPhonu úspěšně zablokoval více než 60 % uživatelů Beeper Mini. Vývojáři Beeperu nakonec oznámili, že je Apple porazil a přiznali, že nemohou vyhrát.

Skupina zákonodárců požádala ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřilo, zda společnost Apple neporušuje antimonopolní zákony. Ačkoli však nebylo nic oficiálně oznámeno, deník The New York Times dnes uvádí, že ministerstvo spravedlnosti se touto záležitostí skutečně zabývá. Vzhledem k časovým souvislostem není jasné, zda se jedná o reakci na obavy senátorů před odesláním otevřeného dopisu, nebo zda Beeper podal stížnost již dříve. Dokument také naznačuje, že se do věci zapojí Federální obchodní komise. Je tedy možné, že celá záležitost bude mít ještě dohru.