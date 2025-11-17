Auto odemknete rovnou ze zápěstí: Volkswagen konečně přidává podporu chytrých hodinek

- Majitelé vozidel automobilky z Wolfsburgu dostali další možnost, jak ovládat své vozidlo
- Volkswagen po letech čekání konečně rozšířil kompatibilitu aplikace také na chytré hodinky
- K plnohodnotnému fungování se ale bez předplatného nedostanete
V dnešní době má prakticky každé vozidlo integrovaný chytrý systém, který umí komunikovat řadu informací přímo se svým uživatelem. Prostředníkem je v těchto případech mobilní aplikace, ve které často vidíte spoustu podstatných informací, nicméně skrze ni můžete také ovládat některé funkce vozu, jako je dálkové vytápění, klimatizace či možnost otevřít vozidlo na dálku. Svou mobilní aplikaci má také německý koncern Volkswagen s názvem myVW, která je dostupná jak pro iOS, tak i pro chytré telefony s Androidem.
Ovládejte Volkswagen i ze zápěstí
Vyšší dívčí je v těchto případech také doprovodná aplikace pro chytré hodinky, kterou už každý výrobce majitelům svých vozidel nenabízí. Zpravidla se totiž jedná spíše o luxusnější automobilky, jež mají přinášení vyššího standardu svým uživatelům tak nějak v popisu práce. Volkswagen ovšem nyní oznámil, že do aplikace myVW přidává podporu pro Apple Watch a Wear OS, díky čemuž budou majitelé vozů Volkswagen moci ovládat klíčové funkce vozidla přímo ze svého zápěstí.
Aplikace myVW je k dispozici pro většinu moderních vozidel s spalovacím motorem, a pochopitelně také pro flotilu elektrických vozidel, která disponují příslušným servisním plánem pro připojená vozidla. Volkswagen nabízí několik placených služeb, jako jsou Remote Access, VW Vehicle Insights a Safe and Secure.
Mezi funkce dostupné prostřednictvím aplikace Apple Watch a Wear OS patří zamykání/odemykání, troubení a blikání, stav vozidla a stav zámku. U elektrických vozidel jsou k dispozici funkce dálkového nabíjení, stav nabíjení a spuštění/vypnutí klimatizace. Modely se spalovacími motory mají přístup k funkcím Remote Start/Stop a Fuel Status. Aby mohli majitelé vozidel aplikaci používat, musí si pochopitelně stáhnout aplikaci myWV, přijmout podmínky služby myVW, přidat své vozidlo do virtuální garáže a přihlásit se k placenému nebo zahrnutému plánu Remote Access nebo VW Vehicle Insights.