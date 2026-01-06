Asus ROG Zephyrus Duo 16: herní monstrum se dvěma displeji a RTX 5090

- Asus na veletrh CES přivezl několik herních počítačů z rodiny ROG
- Tím nejzajímavějším je dvoudisplejový ROG Zephyrus Duo 16
- Asus mu dopřál nejnovější procesory od Intelu a grafiku GeForce RTX 5090
Asus vzal veletrh CES útokem a představil zde nepřeberné množství nových počítačů, na své si přijdou jak běžní, tak i ti nejnáročnější uživatelé. Pozadu nezůstávají ani hráči, pro které tchajwanská firma připravila několik strojů z rodiny Republic of Gamers (ROG). Tím bezesporu nejzajímavějším notebookem z této kategorie je ROG Zephyrus Duo 16, což je výkonná dvoudisplejová bestie s mnoha různými způsoby využití.
ROG Zephyrus Duo 16: nové procesory od Intelu a GeForce RTX 5090
Představená novinka je v podstatě herní verze civilnějšího počítače Asus Zenbook Duo 16. Po konstrukční stránce se jedná o notebook, který navenek reprezentuje dvojice displejů propojená 360° kloubem. Ve spojení s externí klávesnicí (ale i bez ní) lze zařízení používat v mnoha režimech – od klasického notebooku, až po velký dvoudisplejový tablet. Všechny způsoby využití ukazuje následující obrázek, nejzajímavěji působí režim stan, kdy mohou hrát dva hráči proti sobě stejnou hru, každý na „svém“ displeji.
Síla tohoto počítače netkví pouze v konvertibilních schopnostech, ale rovněž v jeho hardwarové výbavě. Asus se postaral o to, aby hráči dostali to nejlepší, co je aktuálně k dispozici – uvnitř tikají nejnovější procesory Intel Core Ultra (s certifikací Copilot+ PC) ve spolupráci s až 64 GB RAM, o grafické operace se stará Nvidia GeForce RTX 5090. Úložiště může dosahovat kapacity až 2 TB.
Celá sestava je vybavená účinným chlazením, které tvoří dvojice ventilátorů, tekutý kov a odpařovací komory. TDP interních součástí činí 150 wattů – 35 wattů si ukousne procesor, 115 wattů grafika. Do počítače je instalovaná velká 90W baterie, kterou lze přiloženým adaptérem dobíjet výkonem až 250 wattů – za 30 minut nabíjení lze dosáhnout kapacity 50 procent.
Dva displeje na nekompromisní hraní
Asus hráčům dopřál i špičkové obrazovky. Oba „monitory“ mají úhlopříčku 16″, rozlišení 3K (2 880 × 1 800 pixelů), obnovovací frekvenci 120 Hz, bleskurychlou odezvu 0,2 ms a maximální jas 1 100 nitů. Hlavní displej navíc přináší podporu technologie Nvidia G-Sync. Obě obrazovky jsou dotykové (včetně podpory stylusu), chrání je sklo Corning Glass DXC. Solidní je i audio sestava, kterou celkem tvoří 6 reproduktorů – 2 výškové a 4 basové.
Co se týče portové výbavy, na těle počítače najdeme kromě proprietárního napájecího portu jedno HDMI, dvě USB-A, dvě USB-C (Thunderbolt 4), čtečku SD karet a 3,5mm konektor na sluchátka. Bezdrátovou konektivitu zastupuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.
Cena a dostupnost
ROG Zephyrus Duo 16 dorazí na pulty obchodů v první polovině letošního roku, konkrétní cenu výrobce oznámí až poté.