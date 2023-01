AR/VR brýle značky Apple klepou na dveře. Premiéra na WWDC?

O náhlavní soupravě od Applu se mluví už spoustu let, avšak z oficiálních zdrojů se zatím z pochopitelných důvodů line ticho. Musíme se tak spoléhat na informace analytiků, kteří dosud mnoho optimismu nevzbuzovali – projekt údajně naráží na dílčí problémy, kvůli kterým dochází ke zpožděním. Chvíli to vypadalo, že se premiéra uskuteční v loňském roce, poté se hovořilo o začátku toho letošního.

As a result, it is increasingly unlikely that Apple will hold a media event for the new device in January. At this point, it seems more likely that Apple will announce the AR/MR headset at a spring media event or WWDC based on the current development progress.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023