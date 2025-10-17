AppParade si už 12. listopadu posvítí na ty nejlepší AI projekty, vstup je zdarma

- Sedmatřicáté konání nejstarší české přehlídky aplikací AppParade se zaměří na inovace v oblasti AI
- Akce se po letech ve velkých sálech vrací do komornějšího prostředí pražského kina Bio Oko, kde proběhne 12. listopadu
- Soutěžní projekty se utkají o přízeň publika, které bude letos jediným porotcem a rozhodne o vítězi
Česká technologická scéna se může těšit na zásadní změnu jedné z nejstarších a nejznámějších akcí. Tradiční přehlídka aplikací AppParade letos opouští lesk velkých konferenčních sálů a vrací se do neformální atmosféry pražského kina Bio Oko.
AI s punkovější prezentací
V pořadí již 37. AppParade proběhne 12. listopadu od 18:00. Nově se zaměří výhradně na projekty s umělou inteligencí a nabídne velkou příležitost pro vývojáře ukázat inovace postavené na inovacích v AI.
Po letech, kdy finálové večery hostily prostory jako Kongresové centrum Praha, vyslyšeli organizátoři ze softwarového studia MeguMethod volání komunity po komornějším formátu. „Nejčastější zpětná vazba zněla: ‚AppParade byla nejlepší, když byla trochu punk.‘ V menším prostoru se lidé víc potkají a šanci dostanou i menší projekty, které by si na velkou stage zatím netroufly,“ vysvětluje Vratislav Zima, CEO pořádající agentury MeguMethod.
Praktická AI
Tématem letošního ročníku je praktické využití AI. Cílem je ukázat, jak umělá inteligence reálně funguje v českých a slovenských aplikacích. „S AI přichází stejně silná vlna jako před deseti lety s mobilními aplikacemi. Mění pravidla hry a my chceme ukázat, jak,“ dodává Zima. Místo teoretických přednášek se tak návštěvníci mohou těšit na rychlé a praktické ukázky přímo v běžících aplikacích.
Pro vývojáře a firmy, které pracují na vlastních AI inovacích, se tak otevírá jedinečná šance, jak svůj produkt v české komunitě vývojářů zviditelnit. AppParade tak chce nabídnout ideální prostor pro získání okamžité zpětné vazby od odborné komunity, navázání cenných kontaktů a ověření si vlastních nápadů v konkurenci ostatních. Pokud máte aplikaci s inovativní AI funkcí, přihlásit ji můžete do 5. listopadu na webu akce.
Účast zdarma
Každý přihlášený projekt, který postoupí do finále, dostane na pódiu tři minuty na to, aby přesvědčil publikum. Právě diváci v sále budou letos jediným porotcem, který rozhodne o vítězi. Na toho čeká cena v podobě Playstation VR2, tou skutečnou výhrou je ale publicita a uznání od komunity.
- Kdy? 12. listopadu 2025 od 18:00
- Kde? Bio OKO, Františka Křížka 460/15, Praha 7
- Vstupné: zdarma (po registraci)
V minulosti se na AppParade představila řada dnes již velmi úspěšných projektů, jako jsou Fitify, Windy, Qerko, Nepanikař nebo Zásilkovna. Letošní ročník může být startem pro další z nich. Vstup na akci je díky partnerovi Livesport zdarma, stačí se pouze registrovat na webu appparade.cz. Mediálním partnerem akce je Česká asociace umělé inteligence a web SMARTmania.cz.