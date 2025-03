Apple ustoupil tlaku EU. iPhone vám teď při prvním spuštění Safari nabídne i jiný prohlížeč

Apple v iOS 18.2 změnil způsob, jakým si uživatel může zvolit výchozí prohlížeč

Evropská komise jim díky tomu neuloží pokutu, ale Apple stále čelí dalším šetřením

Uživatelé v EU teď mají při prvním spuštění Safari možnost volby jiného prohlížeče

V březnu 2024 si Evropská komise řekla dost a začala šťourat do Applu. Proč? Uživatelé iPhonů sice technicky mohli změnit výchozí prohlížeč, ale cesta k tomu byla tak komplikovaná, že většina radši zůstala u Safari. Komisi se to nelíbilo, podle ní Apple nahrával sám sobě a ostatním házel klacky pod nohy. A to je něco, co přísná pravidla DMA rozhodně netolerují.

Apple couvá a zavádí změnu

V reakci na tlak EU Apple v březnové aktualizaci iOS 17.4 v minulém roce upravil proces výběru prohlížeče. Uživatelé v EU, kteří poprvé otevřou Safari, tak dostali možnost jednoduchého výběru jiného prohlížeče (například Chrome, Firefox nebo Edge). Na první pohled skvělá zpráva, ale konkurence ani tak nebyla příliš spokojená.

Společnosti vyvíjející alternativní prohlížeče se ozvaly s kritikou. Apple sice změny udělal, ale podle nich to stále nebylo dost férové. Tvrdili, že volba prohlížeče je prezentována způsobem, který stále favorizuje Safari. Evropská komise proto pokračovala v tlaku a konzultacích, aby Apple donutila k větší otevřenosti.

A právě to se nakonec povedlo. Apple ke konci roku 2024 vydal iOS 18.2, kde proces výběru prohlížeče ještě více zpřehlednil. Nyní je volba skutečně jasná a nikdo nemá pocit, že by byl Safari jedinou volbou.

Apple měl pádný důvod k přizpůsobení. Pokud by nevyhověl požadavkům EU, hrozila by mu pokuta až 10 % celosvětového obratu. To by znamenalo miliardy dolarů. Při opakovaném porušení by pokuta mohla vystoupat až na 20 % a EU by mohla dokonce Applu nařídit prodej některé části jeho byznysu.

Nicméně dnes už je to realita. Pokud používáte iPhone (nebo iPad) v EU, v současné době máte mnohem větší svobodu při volbě svého výchozího prohlížeče. Když poprvé spustíte Safari, dostanete jasně na výběr z vícero prohlížečů. Teď už opravdu není pochyb o tom, že volba je zcela na vás.

Apple má však stále problém s App Store

I když se tohle vyšetřování blíží ke konci, Apple stále čelí dalším šetřením. Jedno z největších se týká tzv. “anti-steering” pravidel. Evropská komise teď zkoumá, zda Apple nebrání vývojářům aplikací nabízet alternativní platební metody mimo App Store, což by mu opět mohlo přinést problémy.

