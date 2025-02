Apple TV+ je konečně na Androidu. První zájemci dostanou sedm dní zdarma

Apple se rozhodl zpřístupnit svoji platformu Apple TV+ i pro Android uživatele

Platforma není nijak ořezaná a nabízí stejné funkce

Používat ji mohou všichni uživatelé chytrých telefonů Android

Apple se v mnoha ohledech tváří, že svět mimo jeho vlastní ekosystém neexistuje. Chcete Apple TV+? Tak si kupte iPhone nebo iPad. Takhle to fungovalo, ale časy se očividně mění. V roce 2025 už Apple pochopil, že pokud chce konkurovat Netflixu, Disney+ nebo Prime Video, musí otevřít dveře i uživatelům Androidu. A přesně to se teď děje.

Co nabízí aplikace na Androidu?

Jedná se o skvělou novinku pro všechny filmové nadšence. Už žádné omezení jen na Apple zařízení, Apple TV+ je konečně dostupná i pro Android. Pokud jste dosud nemohli tuto platformu sledovat, před pár dny se situace změnila. Stačí pár kliknutí v Google Play a celý svět Apple TV+ se otevře i uživatelům na zařízení s Androidem.

Apple TV+ is now available on Android. Stream Severance, Ted Lasso, Silo, Pachinko and more.#Severance #TedLasso #Silo #Pachinko pic.twitter.com/JYVZ6U8RQN — Apple TV (@AppleTV) February 12, 2025

Apple slíbil, že verze pro Android nebude nijak ořezaná. To znamená, že si užijete všechny hlavní funkce, které mají uživatelé iOS zařízení:

Sledování ve vysokém rozlišení (včetně HDR, pokud to váš telefon podporuje)

(včetně HDR, pokud to váš telefon podporuje) Offline režim (stáhněte si film nebo seriál a koukejte bez připojení)

(stáhněte si film nebo seriál a koukejte bez připojení) Funkce “pokračovat ve sledování” (skočíte zpět přesně tam, kde jste skončili)

(skočíte zpět přesně tam, kde jste skončili) Ukládání oblíbených filmů a seriálů do seznamu

Kolik to stojí?

Apple TV+ konečně dorazila na Android, ale to není jediná skvělá zpráva. Pokud jste streamovací platformu ještě nezkusili, máte teď jedinečnou příležitost. Apple totiž nabízí celých sedm dní zdarma. To znamená, že si můžete pustit všechny ty oceňované seriály a filmy bez jakéhokoliv závazku a v klidu se rozhodnout, jestli vás to chytne.

A co potom? Pokud vás Apple TV+ zaujme, můžete si vybrat mezi měsíčním předplatným za 9,99 USD (cca 200 korun) nebo rovnou ročním plánem za 99,99 USD (asi 2 000 korun), což už se docela vyplatí.

A jestli pořád váháte a říkáte si: “Má to vůbec cenu?” Odpověď je jasná. Pokud máte rádi kvalitní filmy a seriály, které sbírají prestižní ocenění, určitě stojí za to dát tomu šanci. Proč taky ne,, když je prvních 7 dní úplně zdarma.

Zde je pár tipů na ty nejlepší kousky:

Ted Lasso (srdcervoucí komedie o americkém trenérovi, který přijde koučovat anglický fotbal)

(srdcervoucí komedie o americkém trenérovi, který přijde koučovat anglický fotbal) Severance (psychologický sci-fi thriller, který vám zamotá hlavu)

(psychologický sci-fi thriller, který vám zamotá hlavu) The Morning Show (drama s Jennifer Aniston a Reese Witherspoonem)

(drama s Jennifer Aniston a Reese Witherspoonem) Silo (dystopická série pro fanoušky sci-fi)

(dystopická série pro fanoušky sci-fi) CODA (film, který získal Oscara za nejlepší film roku)

Keep it professional.#Severance — New episode Friday pic.twitter.com/gPLugKAi5F — Apple TV (@AppleTV) February 12, 2025

A to je jen špička ledovce. Apple se soustředí na kvalitu, ne kvantitu, takže tu nenajdete stovky generických seriálů, ale pečlivě vybrané tituly.