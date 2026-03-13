Apple slaví 50. narozeniny. Tim Cook sepsal dojemný dopis a představil nový instagram

- Apple oslaví 1. dubna 50 let své existence
- Tim Cook ve svém dopise vyjádřil poděkování zákazníkům
- Navíc Apple spustil nový instagramový účet @helloapple
Apple oficiálně oznámil oslavy svého 50. výročí, které připadá na 1. dubna 2026. Na den přesně před 50 lety byla společnost založena Stevem Jobsem, Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem v garáži Jobsových adoptivních rodičů v Los Altos. I když konkrétní detaily oslav zatím nejsou známy, společnost slibuje ohlédnutí za svou historií i za osobnostmi, které ji tvořily. Prvním krokem může být založení nového instagramového účtu.
Apple slaví 50. narozeniny
V tiskové zprávě Apple zdůrazňuje kreativitu, inovace a globální dopad svých technologií. Generální ředitel Tim Cook následně zveřejnil dopis „50 Years of Thinking Different“, ve kterém chválí všechny, kdo už pět dekád vytváří profil značky: od zaměstnanců až po zákazníky.
April 1st marks 50 years of Apple. Thank you to everyone who’s been a part of our journey. https://t.co/ZeB68ok859#Apple50 pic.twitter.com/7cXA0rnM9X
— Tim Cook (@tim_cook) March 12, 2026
„Každý vynález, který přivedeme na svět, je jen začátkem nového příběhu. Ty nejvýznamnější kapitoly v něm pak píšete vy všichni – lidé, kteří naše technologie využívají k práci, učení, snění a objevování. […] Ve vašich rukách naše nástroje zlepšují životy a někdy je i zachraňují. A právě to je naše inspirace – ne to, co technologie dokáží samy o sobě, ale co s nimi dokážete vy.“
Nic z plánů po zbytek roku však zatím neodhalil, pouze zmínil, že raději než do minulosti se firma ráda dívá do budoucnosti. Stojí za připomenutí, že ani před deseti lety, v dubnu 2016, kdy Apple slavil 40. narozeniny, nepředstavil nic vyloženě velkého. Zveřejnil však 4minutové video rekapitulující dosavadní milníky značky.
Nový účet na Instagramu
Přece jen jednu novinku už Apple oznámil. Při příležitosti výročí spustil nový účet na Instagramu @helloapple s heslem „Our stories, and yours“ („Naše příběhy a ty vaše“). Účet, který doplňuje stávající @apple s 36,2 miliony sledujících, má zatím šest příspěvků – od animací loga přes promo MacBook Neo až po videa z Apple TV. Zdá se, že půjde o méně korporátní, zábavnější obsah cílený na mladší publikum, podobně jako na síti TikTok.