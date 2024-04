Apple se v macOS 15 vrhne na vylepšení aplikace, u které by to nikdo nečekal

Aktualizace macOS 15 má přinést předělanou aplikaci Kalkulačka

Ta nabídne přehlednější uživatelské prostředí s historií výpočtů a přepínači režimů

Apple v nové verzi počítačového systému macOS 15 (zatím nepotvrzený název) údajně vylepší aplikaci Kalkulačka. Kromě lehce upraveného prostředí této užitečné nativní aplikace přibude například funkce přehledné historie předchozích výpočtů. Informaci přinesl server AppleInsider.

Novinka v macOS 15

Zdroj se při své spekulaci odkazuje na vlastní kontakty blízké společnosti Apple. „Podle lidí obeznámených s touto záležitostí společnost Apple interně testuje výrazně vylepšenou verzi své aplikace Kalkulačka, která nese kódové označení “GreyParrot” – což je jednoznačný odkaz na afrického papouška šedého, což je druh papouška, který je známý svou inteligencí a kognitivními schopnostmi,“ uvádí AppleInsider.

Jaké novinky dle všeho přepracovaná aplikace Kalkulačka v macOS 15 nabídne?

Boční panel s historií předchozích výpočtů

Tlačítko přehledně umístěné v uživatelském rozhraní aplikace, které umožní přepínat mezi režimy: základní, vědecký, programátorský

Nastavitelná velikost okna ve všech třech zobrazeních kalkulačky s tlačítky, která podle potřeby zvětšují a mění tvar

Jednoduchý přístup k převodníkům – včetně převodníku měn s aktuálními kurzy (v tuto chvíli musíte volit z horního panelu)

Společnost Apple jen velmi zřídka aktualizuje aplikaci Kalkulačka pro macOS smysluplnými změnami. Poslední významná aktualizace designu přišla téměř před deseti lety, kdy Apple vydal macOS 10.0 Yosemite.

Poslední novinkou pro kalkulačku v macOS bude implementace tzv. matematických poznámek. O této novince rovněž informoval server AppleInsider, dorazit by měla jak do iOS 18, tak do macOS 15. Apple tím de facto spojí aplikace Kalkulačka a Poznámky a poskytne uživatelům možnost vytvářet poznámky s matematickými prvky nebo matematickým zápisem. Z konkurenčních platforem tuto funkci umí například Microsoft OneNote nebo pokročilá kalkulačka Soulver 3.

macOS 15 má být představeno zkraje června na konferenci WWDC 2024. Kromě tohoto systému mají zažít premiéru i další výroční aktualizace, konkrétně: iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18 a visionOS 2.