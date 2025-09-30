Apple řeší poškrábané iPhony 17 v obchodech. Vymyslel jednoduchý fígl, jak tomu zabránit

- Nejnovější hliníkové iPhony 17 se údajně snadno poškrábou
- Škrábance na zařízeních jsou patrné také na modelech vystavených v obchodech
- Apple nicméně má řešení, jak „škrábance“ odstranit
Velmi krátce po představení nové řady iPhone 17 se objevil jeden problém, který považují mnozí uživatelé za zásadní. Onou nepříjemností je relativně snadné poškrábání hliníkového těla telefonů, přičemž někteří novopečení majitelé tvrdí, že jim telefon přišel už poškrábaný rovnou z výroby. Situace je o to nepříjemnější, že se poškrábané iPhony objevily také v některých obchodech Apple Store, což celé situaci dává nový rozměr.
I když Apple na celou situaci reagoval a ujistil veřejnost, že jeho produkty procházejí přísným testováním kvality a že pro výrobu používá kvalitní letecký hliník řady 7000, stále to evidentně nestačí.
Apple našel řešení na poškrábané iPhony v obchodech
K tomuto problému se Apple vyjádřil ještě jednou, tentokrát pro redakci 9to5Mac: „Apple mi sdělil, že tyto nedokonalosti jsou způsobeny opotřebovanými stojánky MagSafe používanými v některých obchodech. Rovněž upřesňuje, že se nejedná o škrábance, ale o zbytky materiálu, který se přenesl ze stojánku na telefon a který lze odstranit vyčištěním. Firma uvádí, že se snaží tyto problémy v obchodech vyřešit, pravděpodobně výměnou opotřebovaných stojánků MagSafe. Tento problém se týká i dalších vystavených modelů iPhone, včetně modelů iPhone 16,“ uvádí Chance Miller z 9to5Mac.
Stojany MagSafe v obchodech Apple Store jsou podobné nabíječkám MagSafe, které se tam prodávají, s tím rozdílem, že ty v obchodech mají kolem sebe kovový prstenec. Když zvedáte telefon ze stojanu, je velmi snadné o tento prstenec zařízení zdánlivě poškodit. Nedávno si někteří zákazníci všimli, že Apple ve svých obchodech začal umisťovat silikonové kroužky kolem okrajů stojanů, jako se tak například stalo ve znovu otevřeném Apple Store v tokijské čtvrti Ginza.
„V posledních několika dnech společnost Apple kontaktovala zaměstnance maloobchodních prodejen a sdělila jim, že musí pravidelněji čistit zadní strany předváděcích zařízení pomocí směsi soli a běžného čisticího roztoku,“ uvedl ve svém newsletteru Mark Gurman. Ačkoli s jistotou nevíme, jakým způsobem Apple své vystavené kusy čistí, je pravděpodobné, že tato kombinace vody a soli je přeci jen efektivnější, než například kombinace vody a isopropylalkoholu.