Apple přeskočí čipy M6 Pro a Max. Výkonnější modely dorazí až s M7

ℹ️ Hackněte Google! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Apple letos představí čip M6, varianty M6 Pro a Max zcela vynechá
- Výkonnější čipy prý dorazí až s generací M7, která má být lépe připravená na AI
- Nové MacBook (Ultra) s dotykovým displejem budou pohánět stávající procesory M5 Pro a Max
V roce 2020 Apple odstartoval malou počítačovou revoluci – zahodil původně používané procesory od Intelu a vsadil na vlastní ARMové řešení Apple Silicon. Tyto procesory se pyšní jednak perfektním poměrem výkonu a spotřeby, a také propracovanou škálovatelností, která Applu dovoluje přicházet s širokým množstvím konfigurací. Druhou jmenovanou výhodu ale pravděpodobně nadcházející generace procesorů zřejmě nevyužije.
Apple M6 dorazí pouze v základní variantě
Apple v minulých letech představoval nové čipy po generacích, přičemž každá z nich obsahovala nejprve základní model, a následně výkonnější verze Pro, Max a Ultra (pouze do 3. generace). U nadcházející řady prý ale Apple udělá výjimku – podle uznávaného informátora Marka Gurmana z deníku Bloomberg bude příští generace obsahovat pouze základní variantu M6, zatímco výkonnější modely Pro a Max si Apple schová až do řady M7.
Důvod tohoto nezvyklého kroku paradoxně nespočívá v čipové krizi, ale v touze urychlit nasazení vybraných technologií, které byly původně plánované na později. Z tohoto důvodu mají být následující dvě generace čipů představené krátce po sobě – M6 ještě letos na podzim, M7 v první polovině příštího roku.
Čip Apple M6 (kódové označení Komodo/H18G) bude disponovat aktualizovanou paměťovou architekturou a vylepšeným Neural Enginem pro rychlejší zpracování AI úloh. Propustnost pamětí má narůst ze současných 153 na 200 GB/s, rychlejší budou i samotná procesorová a grafická jádra. Apple údajně testuje přepracovanou grafickou jednotku obsahující až 12 jader (M5 má „pouze“ 10 jader), přibýt mají i nové funkce pro kódování a dekódování videa.
Apple M6 by měl debutovat v základním MacBooku Pro, který dorazí ještě na konci tohoto roku. Díky novému čipu by měl tento notebook zrychlit AI úlohy, střih videa, trénování jazykových modelů apod.
Apple M7 přinese novinky v oblasti AI
Na jaře příštího roku Apple představí základní variantu čipu M7 (kódové označení Delos/H19G), která má přinést blíže nespecifikované zásadní pokroky v oblasti zpracování AI. Základní model má poskytovat propustnost paměti 240 GB/s.
Na podzim roku 2027 máme očekávat odvozené varianty Pro a Max (kódové označení Andros/H19S a H19C), v roce 2028 pak údajně dorazí i vrcholný model M7 Ultra (Android/H19D).
Apple M5 ještě žije
Jelikož se příští generace vrcholných procesorů Pro a Max dočkáme až za rok a půl, plánuje Apple i nadále využívat stávající generaci. Současné čipy M5 Pro a M5 Max například najdeme v chystaných profesionálních noteboocích s dotykovým displejem, které Apple představí letos na podzim. V tuto chvíli není jasné, zda se bude jednat o další generaci MacBooků Pro, anebo o novou rodinu MacBook Ultra. Mark Gurman se zatím pojmenovávání vyhýbá, pouze uvádí kódová jména K114 a K116 – první patří 14″ variantě, druhé 16″ modelu.
Chystané počítače mají dostat kompletně přepracovaný design, údajně se bude jednat o největší změnu od roku 2021. Kromě nového šasi se můžeme těšit na dotykové OLED obrazovky s Dynamic Islandem, který známe z iPhonů.
Mac Studio s procesorem M5 Ultra
Apple nejenže hodlá nadále využívat stávající procesory M5 Pro a Max, ale dokonce plánuje tuto řadu procesorů ještě rozšířit. Podle Marka Gurmana letos na podzim uvede model M5 Ultra, který nasadí do nové generace stolního počítače Mac Studio. Tento počítač s kódovým označením J775 by měl dorazit ještě letos na podzim a díky novému procesoru má nabídnout dechberoucí výkon. Čip by měl obsahovat přibližně 36 procesorových a 80 grafických jader, podporovat by teoreticky mohl až 768 GB sdílené paměti. Kvůli aktuální paměťové krizi se ale této konfigurace pravděpodobně nedočkáme – současný Mac Studio s procesorem M3 Ultra podporuje až 512 GB sdílené paměti, ale kvůli nedostatku komponent se dodává maximálně s 96 GB.
Aby Apple dodržel logickou posloupnost při představování a nasazování nových čipů, očekáváme, že na podzim nejprve představí nové dotykové MacBooky a Mac Studio s procesory M5 Pro, Max a Ultra, a teprve o něco později potichu uvede základní MacBook Pro s novým čipem M6.