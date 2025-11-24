Apple překvapuje dalším netradičním doplňkem. Po limitované edici se jen zaprášilo

- Designový držák Hikawa Phone Grip & Stand je všechno, jen ne přehlédnutelný
- Limitovanou edici navrhnul známý designér s ohledem na různé handicapy
- I za cenu v přepočtu 1 800 dolarů se zvládly všechny varianty vyprodat
Apple se tento měsíc podle všeho rozhodl, že všem uživatelům vytře zrak. Nikoli však novými produkty, ale příslušenstvím pro chytré telefony iPhone. Před dvěma týdny to byla takzvaná iPhone Pocket, která se inspiruje nejen u crossbody popruhu, ale i u původní ponožky na legendární iPod – Apple jej vytvořil ve spolupráci s japonským módním domem Issey Miyake a jedná se o 3D pletenou kapsu, do které padne každý iPhone jako ulitý. Tentokrát je to pro změnu stojánek a držák Hikawa Phone Grip & Stand.
Netradiční příslušenství pro váš iPhone
Kdo by čekal běžný kousek příslušenství, spletl by se. Hikawa Phone Grip & Stand je nové příslušenství, které vytvořil umělec a průmyslový designér Bailey Hikawa z Los Angeles, jehož práce se často zabývá výrobou netradičních pouzder pro iPhone. Držák je kompatibilní s MagSafe a slouží také jako stojánek, který drží iPhone ve svislé, nebo vodorovné poloze. Jeho tvar byl navržen tak, aby podporoval různé způsoby uchycení, přičemž jeho konstrukce klade důraz na snadné použití.
Podle Hikawy byl při vývoji tohoto příslušenství zohledněn názor uživatelů s různými potřebami v oblasti přístupnosti, včetně těch, kteří nemohou iPhone ovládat rukama nebo mají omezenou pohyblivost prstů. „Úchop byl navržen na základě rozsáhlého průzkumu, aby podporoval různé způsoby držení iPhonu a zároveň snižoval námahu potřebnou k jeho stabilnímu držení,“ uvedl k novému příslušenství.
Hikawa Phone Grip & Stand stojí 70 dolarů, tedy přibližně 1 800 korun s daní, a je k dispozici ve dvou barvách: Chartreuse a exkluzivním recyklovaném barevném provedení Crater, které je dostupné pouze v internetovém obchodě Apple v USA. V české mutaci internetového obchodu Apple Store tento kousek příslušenství bohužel nenajdeme, a pokud byste jej chtěli snad zakoupit přímo ze Spojených států, máme pro vás špatnou zprávu – Hikawa Phone Grip & Stand je totiž již vyprodán.