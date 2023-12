Apple opustil další génius. Bude pracovat s Jonym Ivem na ambiciózním AI projektu

Hlavní designér iPhonů a Apple Watch míří ke konkurenci

Ve firmě LoveFrom bude spolupracovat s Jony Ivem

Pracovat by měl na projektu týkajícím se umělé inteligence

Není to tak dávno, co z pozice hlavního designéra společnosti Apple odstoupil Jony Ive. Ten se proslavil svými produkty po celém světě a značnou měrou přispěl k popularitě značky Apple. Nyní z Cupertina odešel další významný designér. Začátkem tohoto měsíce agentura Bloomberg informovala, že Tang Tan, hlavní designér iPhonů a hodinek Apple Watch, v únoru ze společnosti odejde. Nyní se objevily další podrobnosti, které odhalují, že Tan míří do společnosti LoveFrom, kde se znovu setká s Ivem.

Významný designér posílí tým Jonyho Ivea

Během svého působení ve společnosti Apple pracoval na celé řadě produktů, včetně iPhonu, hodinek Apple Watch a sluchátek AirPods. Bylo mu přičítáno k dobru, že dělal zásadní rozhodnutí o nejdůležitějších produktech Applu. Jak uvedla agentura Bloomberg, Tan bude spolupracovat s Jony Ivem ve společnosti LoveFrom a se Samem Altmanem z OpenAI na novém hardwarovém projektu týkajícím se umělé inteligence. Stalo se tak poté, co server The Information v září informoval, že Ive a Altman jednali o spolupráci na nějakém hardwarovém projektu, který by zahrnoval integraci OpenAI.

Tan, který v současné době v Applu zastává funkci viceprezidenta pro produktový design, povede ve společnosti LoveFrom hardwarové inženýrství pro tento hardwarový projekt umělé inteligence. Jeho odchod z cupertinského giganta se dostal do zpráv teprve před několika týdny. Apple však opustí až začátkem příštího roku. Zařízení obsahující ChatGPT se možná dočkáme až za několik let.

Tan nebude jediným bývalým zaměstnancem Applu, který bude pracovat v designérské firmě Jonyho Ivea. Do LoveFrom nastoupilo více než 20 dalších lidí. Zpráva uvádí Patricka Coffmana, Colina Burnse a Shotu Aoyagiho jako některé z klíčových zaměstnanců Applu, kteří nastoupili do LoveFrom. Je tedy poměrně jisté, že o této společnosti v budoucnu ještě uslyšíme.