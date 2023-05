Apple opisuje od Nothing, jeho sluchátka dostanou transparentní design

Beats Studio Buds+ nabídnou průhledný design

Na trhu se nejspíše objeví už za pár dní

Jejich cena by se měla pohybovat okolo 4 400 korun s daní

Společnost Nothing není na trhu příliš dlouhou dobu, přesto si zvládla získat poměrně slušné renomé. Mezi jejich stěžejní produkty patří například sluchátka Ear (2), která se mohou pyšnit netradičním transparentním designem. Ten podle všeho zaujal také technologickou společnost, která je v oblasti designu světově proslulá. Řeč je samozřejmě o Applu, který se u svých chystaných sluchátek inspiroval právě u firmy Carla Peie.

Nečekejte ovšem AirPody s průhledným tělem. Apple má totiž pod křídly dnes už trochu pozapomenutou značku Beats, jejichž sluchátka má stále v nabídce. Tu chce nyní oživit spekulovaným modelem Studio Buds+, jehož krabička se objevila na uniklé fotografii z amerického řetězce Best Buy. Kromě transparentního designu slibují sluchátka výdrž na baterii 36 hodin ve spojení s dobíjecím pouzdrem, které je opatřeno USB-C.

Kromě dlouhé výdrže mají špunty nabídnout také větší mikrofony, z čehož plyne lepší aktivní potlačení hluku. Znatelné by to mělo být především oproti původnímu modelu Beats Studio Buds, který se na trh dostal v roce 2021. Sluchátka Beats Studio Buds+ jsou zamýšleny jako alternativa k AirPods Pro 2. Na trhu by se měly objevit už 18. května, přičemž jejich cena by se měla pohybovat okolo 170 dolarů (cca 4 400 Kč s DPH).