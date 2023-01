Apple obohatil Microsoft Store o tři nové aplikace. Týkají se multimédií

Apple Music, Apple TV a Apple Devices míří do Microsoft Store

Zatím jde jen o betaverze

iTunes bude na Windows přežívat i nadále

Zatímco v App Store najdete spoustu aplikací od Googlu i Microsoftu, Apple to s vývojem vlastních aplikací na konkurenční platformy nepřehání – v podstatě pro ně připravuje jen ty, které mu přinesou nové ovečky do jeho ekosystému. To platí i o třech, které se na vybraných trzích právě objevily v Microsoft Store.

Apple tam měl dosud pouze dvě aplikace – iCloud a iTunes. Druhou jmenovanou už na ostatních platformách nahradili následníci Apple Music a Apple TV, tudíž bylo logickým krokem provést tuto výměnu i ve Windows. Kromě Apple Music a Apple TV do Microsoft Store přibyla i aplikace Apple Devices, která má sloužit ke správě jablečných zařízení. Všechny tři zatím existují pouze ve formě preview a lze je instalovat pouze na Windows 11 v sestavení 22621 a novějším.

Nové aplikace mají podobné funkce jako na macOS, avšak mají upravené rozhraní, aby ve Windows lépe vypadaly, podporován je dokonce světlý i tmavý režim. V aplikaci Apple TV lze sledovat obsah až ve 4K rozlišení, nechybí ani podpora služby Apple TV+. Apple Music zase dokáže přehrávat jak streamovanou, tak lokálně uloženou hudbu, která byla dříve zakoupená v iTunes.

Aplikace iTunes z Microsoft Store nezmizí, ale zůstane v něm kvůli podpoře audioknih a podcastů – ty totiž Apple Music neumí a samostatnou aplikaci Podcasty zatím Apple pro Windows nepřichystal.