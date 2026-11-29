- Newton MessagePad uměl v roce 1993 z ručně psané poznámky sám založit schůzku v kalendáři
- Proslavil se hlavně chybami při čtení písma, první česká recenze ho přesto chválila
- Druhá verze systému už písmo luštila pomocí neuronové sítě, pověst přístroje to ale nezachránilo
- Kvůli Newtonu Apple spoluzaložil firmu Arm, na jejíž architektuře dnes běží iPhony i Macy
Apple letos s iOS 27 konečně vydal Siri AI, novou podobu své hlasové asistentky, kterou poprvé předvedl už v roce 2024. Dva roky čekání a soudní spor kvůli reklamám na ni působí jako nová kapitola firemních dějin, jenže něco podobného Apple zažil už před třiatřiceti lety. V roce 1993 začal prodávat Newton MessagePad, kapesní počítač, který měl číst vaše písmo a sám vymyslet, co s napsanou poznámkou udělat. Revoluci nepřinesl, zato se na dlouhá léta stal terčem vtipů a synonymem elektroniky, která slibuje víc, než umí. Po všem tom posměchu je až překvapivé, kolik toho po něm zůstalo.
Asistent do kapsy, který měl myslet za vás
Newton představil šéf Applu John Sculley koncem května 1992 na veletrhu spotřební elektroniky v Chicagu. Pro novou kategorii přístrojů už v lednu téhož roku zavedl název, který se ujal: osobní digitální asistent, zkráceně PDA. Vývoj stál zhruba 100 milionů dolarů a ještě nebyl u konce: do obchodů se MessagePad dostal až v srpnu 1993, víc než rok po představení. Prodával se s cenou od 699 dolarů, vážil necelého půl kilogramu a místo klávesnice měl černobílý dotykový displej, na který se psalo perem.
Slovo asistent přitom nebylo jen marketingová nálepka. Sculley o počítači, který člověku rozumí a pracuje za něj, mluvil už v roce 1987. Apple tehdy natočil krátký film Knowledge Navigator o tom, jak by takový počítač mohl vypadat. Univerzitnímu profesorovi v něm z tabletu radí animovaný komorník s motýlkem: hlásí zmeškané hovory, hledá podklady k přednášce a spojí ho s kolegyní. Dnes bychom takovému hlasovému agentovi řekli Siri. Newton byl první kus téhle vize, který si šlo koupit.
Nejblíž se k ní dostal díky tlačítku Assist pod displejem. Stačilo napsat třeba „See Rob Monday at 10“, tedy sejít se s Robem v pondělí v deset, a ťuknout na Assist. Přístroj sám otevřel kalendář, našel nejbližší pondělí a schůzku zapsal na desátou hodinu. S dnešními jazykovými modely se to srovnávat nedá, v roce 1993 to ale působilo jako kouzlo.
Egg freckles: když stroj píše sebejistě, ale špatně
Celý přístroj stál na rozpoznávání ručního písma a právě to se v první verzi nepovedlo. Newton OS 1.x používal rozpoznávač Calligrapher od firmy ParaGraph, kterou vedl bývalý sovětský vědec Stěpan Pačikov. Calligrapher se měl naučit rukopis majitele, číst tiskací i psací písmo kdekoli na displeji a u nejasných tahů si pomáhat slovníkem známých slov.
Ve slovníku ale vězel i zdroj nejhorších chyb. Když si Newton nebyl jistý, nenapsal slovo s překlepem. Vybral jiné skutečné slovo, jehož tvar se napsaným tahům aspoň trochu podobal, a vložil ho do textu se stejnou samozřejmostí jako správný přepis. Výsledkem byly věty, které vypadaly bezchybně a přitom zněly absurdně. Majitel musel škrtat a psát znovu, komici získali nevyčerpatelný materiál.
Pár týdnů po uvedení si Garry Trudeau vzal Newton na mušku v komiksu Doonesbury, který vycházel v amerických denících. Celý týden v něm Mike Doonesbury zápolí s novým asistentem a v nejznámějším stripu napíše „Catching on?“, zhruba „už ti to jde?“. Newton to přečte jako „Egg freckles“, vaječné pihy. Spojení zlidovělo jako zkratka pro všechno, co na Newtonu nefungovalo, a vývojáři v Applu začali náhodným záměnám slov říkat Doonesburyho efekt. Posměch provázely i slabé prodeje: do konce listopadu 1993 se prodalo přes 50 tisíc kusů, výrazně méně, než Apple čekal.
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O rok později, v listopadu 1994, se přidali Simpsonovi. V dílu „Líza – posila mužstva“ si školní rváč Kearney nechá od kumpána Dolpha zapsat do Newtonu připomínku „Beat up Martin“, tedy zmlátit Martina. Displej ukáže „Eat up Martha“, sníst Martu, a Kearney Newtonem vzápětí znechuceně mrští a trefí právě Martina. Scéna trvá pár vteřin a skoro každé ohlédnutí za Newtonem ji připomíná dodnes.
Apple vzal posměch sportovně. Trudeauovi daroval MessagePad a do pozdějších verzí systému schoval easter egg: kdo na displej napsal egg freckles, dostal od Newtonu políčko z Trudeauova komiksu.
V Česku se Newtonu dostalo vlídnějšího přijetí. Pražská firma MacSource zapůjčila časopisu CHIP na dvě noci první kus, který se k nám dostal, a dobová recenze vyšla v říjnu 1993. Přístroj u nás stál v přepočtu kolem 23 tisíc korun, dnes by to po započtení inflace bylo přes 80 tisíc. Fungoval jen v angličtině a v mapě časových pásem mu chyběla Praha. Recenze mu vytkla pomalé rozpoznávání písma, kvůli kterému byly poznámky ze schůze pro Newton „(zatím) nadlidský úkol“, celkově ale vyzněla příznivě. O pár týdnů později firma T.I.S., tuzemský zástupce Applu, vystavila Newton na brněnském veletrhu Invex a přístroj si tam odnesl redakční ocenění.
Neuronová síť dorazila, když už se nikdo nedíval
Apple mezitím hledal lepší řešení ve vlastní výzkumné skupině Advanced Technology Group. Tamní tým zvolil opačný postup než Calligrapher. Jednotlivá tiskací písmena posuzovala umělá neuronová síť natrénovaná na vzorcích písma a u každé skupiny tahů odhadovala, s jakou pravděpodobností jde o to které písmeno. Teprve potom systém skládal slova s ohledem na slovníky a obvyklé zápisy data či času. Slovníky tak pomáhaly rozhodnout mezi podobnými písmeny, ale text na jiná slova nepřepisovaly. Uživatel proto mohl napsat i slovo, které v nich vůbec nebylo.
Takzvaný Print Recognizer se objevil v prosinci 1995 s Newton OS 2.0 v modelu MessagePad 120. Písmo četl výrazně spolehlivěji, ovšem jen tiskací. Technicky to byl velký skok dopředu, na trhu ale přišel pozdě.
Newton už tou dobou měl nálepku přístroje, který nepřečte ani obyčejnou poznámku, a konkurence nespala. Palm Pilot z roku 1996 zvolil skromnější cestu: místo toho, aby se stroj učil lidské písmo, naučil uživatele zjednodušenou abecedu Graffiti, v níž má každé písmeno jeden snadno odlišitelný tah. V praxi byl často přesnější a přetáhl Newtonu velkou část zákazníků.
Osud Newtonu zpečetil návrat Steva Jobse do vedení Applu v roce 1997. Firma tehdy prodělávala a ztrátový projekt byl snadným cílem. Jobsovi vadil slabý výkon i pero, protože bránilo ovládání prsty, a nepomohlo ani to, že šlo o oblíbený projekt Johna Sculleyho, muže, který Jobse v roce 1985 z Applu vytlačil. Vývoj Newtonu Apple ukončil 27. února 1998.
Co po vysmátém asistentovi zůstalo
Nejtrvalejší stopa Newtonu je schovaná uvnitř dnešních přístrojů. Apple pro něj potřeboval výkonný a zároveň úsporný procesor, a proto v listopadu 1990 spolu se dvěma dalšími firmami založil společnost Advanced RISC Machines, dnešní Arm. Newton běžel na jejím procesoru ARM610. Na architektuře Arm dnes stojí procesory iPhonů, iPadů, hodinek Apple Watch i Maců.
Přežil i rozpoznávač s neuronovou sítí. Apple ho přenesl do systému Mac OS X 10.2 Jaguar jako funkci Inkwell, která převáděla písmo z grafického tabletu na text. A pero, které Jobsovi tolik vadilo? Jobs se při představení prvního iPhonu v roce 2007 stylusům veřejně vysmál a iPhone postavil na ovládání prsty. O osm let později Apple k iPadu Pro uvedl vlastní pero Apple Pencil.
Asistent, který přišel moc brzy
Se Siri AI se Apple ocitl v podobné situaci jako kdysi s Newtonem. Novou asistentku předvedl v červnu 2024 a s uvedením iPhonu 16 ji propagoval v reklamách, v březnu 2025 ale její vydání odložil. Soudní spor kvůli reklamám pak v USA urovnal tím, že se zavázal zaplatit 250 milionů dolarů, aniž by přiznal pochybení. Nová Siri nakonec dorazila s iOS 27 a v Evropské unii zatím není dostupná vůbec.
Vtipy na účet Newtonu byly v roce 1993 zasloužené, protože Apple prodával vizi dřív, než ji dokázal uskutečnit. Samotná vize ale byla správná: kapesní asistent, kterému napíšete nebo řeknete, co potřebujete, a on to sám zařídí. Na její naplnění si Apple počkal přes třicet let a mezitím si ověřil, že vychvalovat funkci, která ještě neexistuje, se nevyplácí ani dnes.