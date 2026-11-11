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Siri AI čeká výrazná proměna, Apple slibuje dohnat konkurenci v oblasti agentické AI

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 11. 11. 19:00
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Nová Siri AI na iPhonu s iOS 27 (ilustrační obrázek)
  • Hlasová asistentka Siri AI se dočká dalšího zásadního vylepšení
  • Měla by zvládat komplikované úkoly ve stylu agentické umělé inteligence
  • Dočkat bychom se měli už příští rok

Hlasová asistentka Siri se sice může pyšnit prvenstvím v oblasti hlasových asistentů, avšak Apple ji nevěnoval tolik péče, jako konkurence svým asistentům a kvůli tomu začala výrazně ztrácet. S nástupem umělé inteligence ale svitlo gigantovi z Cupertina světlo naděje, jak snadno a rychle Siri vylepšit a opět jí dostat do hry. Nová generace Siri AI je sice výrazně pokročilejší, než její předchozí verze, nicméně konkurenti jsou zase o kousek napřed, především pokud jde o agentickou umělou inteligenci.

Agentická umělá inteligence v podání Applu

Podle nejnovějších spekulací se to však může změnit – známý novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg se ve svém pravidelném newsletteru Power On zmínil, že Apple by již příští rok mohl zajistit, aby Siri fungovala spíše jako agentická AI. Pokud se však tento plán uskuteční, zůstává otázkou, jak přesně bude realizován, tedy zda se Apple do vývoje vrhne prostřednictvím vlastních sil, nebo zda využije již dostupné nástroje konkurence, jako tomu je už nyní v rámci celé Apple Intelligence.

„Asistenti jako Dots, Muse a Grok dokážou následovat pokyny, určovat postup řešení úkolů a pokračovat v jejich plnění, aniž by uživatel musel iniciovat a schvalovat každý jednotlivý krok,“ uvedl Gurman. „Podle mých informací chce Apple nakonec jít tímto směrem a věřím, že by společnost mohla Siri už příští rok přiblížit této agentické roli,“ dodal.



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Ambice Applu v oblasti umělé inteligence by mohly jít nad rámec pouhého posílení agentních schopností Siri. Gurman neopomněl zdůraznit, že na setkání za zavřenými dveřmi sdělil generální ředitel Apple John Ternus šéfovi softwarového vývoje Craigovi Federighimu, že Apple musí urychlit svůj plán vývoje softwaru a rychle přejít od pouhého provádění nezbytných vylepšení Siri k něčemu dalšímu. Je tedy pravděpodobné, že agentická AI si vezme Apple na starost přímo.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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