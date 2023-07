Apple nechce dopadnout jako Oppo či OnePlus. Pojistil si povolení prodeje iPhonů v EU

Apple uzavřel s Nokií dlouhodobou patentovou dohodu

Nedopadne tak jako značky Oppo nebo OnePlus, které musely opustit německý trh

Detaily dohody oznámeny nebyly

Smartphony Oppo, OnePlus, Vivo, nebo Realme oficiálně v Německu nekoupíte – tyto značky musely tamní trh opustit kvůli patentovým sporům s finskou Nokií, neboť podle rozhodnutí soudů neoprávněně využívaly její patenty. Ze stejného důvodu tyto značky opouštějí i další evropské země, nebo se na odchod chystají. Stejná situace hrozila i Applu, avšak ten si evropský trh vzít nenechal.

Apple uzavřel s Nokií patentovou dohodu

Přestože se Nokia zbavila svojí mobilní divize, stále jí zůstalo ohromné množství patentů, bez nich prakticky nelze postavit moderní smartphone. Další patenty pak finské firmě přibývají s rozvojem 5G sítí, tudíž patentová dohoda s Nokií je pro výrobce telefonů poměrně zásadní záležitostí.

Zatímco Oppo si nechalo patentovou dohodu s Nokií vypršet v červnu roku 2021, smlouva mezi Nokií a Applem měla skončit na konci letošního roku. Firma z Cupertina nicméně neponechala svůj osud náhodě a se značným předstihem si u Nokie zajistila pokračování. Finové se na svých stránkách pochlubili, že s Applem uzavřeli dlouhodobou patentovou licenční dohodu, detaily ale zatím zůstávají utajené.

Nevíme, jak dlouhé bude mít dohoda trvání, neznáme ani výši licenčních poplatků. Nokia zjevně s uzavřením smlouvy s Applem počítala již dříve, neboť v doprovodné tiskové zprávě uvádí, že budoucí finanční výsledky by měly korespondovat s dlouhodobým výhledem zveřejněným 20. dubna letošního roku.

Nokia se také chlubí, že do výzkumu a vývoje investovala od roku 2000 více než 140 miliard eur (asi 3,3 bilionu korun). Její portfolio čítá zhruba 20 tisíc patentových skupin, z toho více než čtvrtina se týká sítí 5G. Nokia novými technologiemi přispívá do vývoje otevřených standardů, díky čemuž šetří technologickým společnostem prostředky do vlastního vývoje. Její cenová politika za licencování patentů má být přitom spravedlivá, přiměřená a nediskriminační – podle informací z roku 2018 finská firma vydělává na každém prodaném smartphonu zhruba 3 eura (asi 72 korun).