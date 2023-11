Apple má problémy s odbory, čelí dalšímu obvinění z jejich potlačování

Gigant z Cupertina řeší obvinění z potlačování vzniku odborových organizací

Některým zaměstnancům například slíbil benefity navíc, pokud do odborů nevstoupí

Podle Národní rady pro pracovní vztahy se jedná o nezákonné jednání

Práce se ve Spojených státech řídí trochu jinými pravidly než v případě Evropy. Zaměstnanci mají mnohdy mnohem menší pravomoci a jsou v daleko nevýhodnějším postavení oproti velkým korporacím, což často vede k zakládání odborů, které plní stejnou roli jako v našich končinách, avšak z pohledu zaměstnanců jsou mnohem důležitější. V případě Applu založili odbory zaměstnanci jejich obchodů Apple Store, avšak firmě z Cupertina se to příliš nelíbí a aktivně proti tomu bojuje. Nyní Národní rada pro pracovní vztahy podala další stížnost na společnost Apple a obvinila ji ze čtvrtého případu nezákonného potlačování odborů.

Apple aktivně bojuje proti odborům

Hnutí za vytvoření odborů mezi zaměstnanci obchodů Apple Store vedlo k tomu, že Apple byl shledán vinným z řady nezákonných opatření na potlačení odborů. Stížnosti sahají od povinné účasti na protiodborových schůzích, přes vytváření falešných odborů, až po propouštění odborových aktivistů a provádění nátlakových výslechů. Prvním zaměstnancům Apple Store, kteří se přihlásili do odborů, byly odepřeny zaměstnanecké výhody nabízené ostatním zaměstnancům na téže prodejně, což byl podle Národní rady pro pracovní vztahy (neúspěšný) pokus o ovlivnění hlasování o vstupu do odborů na druhé prodejně.

Národní rada pro pracovní vztahy a soudce již potvrdili tvrzení o třech nezákonných odborových taktikách společnosti Apple a dva členové Kongresu uvedli, že Apple porušuje pracovní zákony opakovaně. Apple na začátku tohoto roku uvedl, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Národní rada pro pracovní vztahy ve stížnosti tvrdí, že společnost Apple neposkytla zaměstnancům z Towsonu benefity s cílem odradit ostatní zaměstnance od sdružování se v odborech. Některé z těchto benefitů zahrnují širší možnosti zdravotní péče, bezplatné předplatné Coursery a uhrazení školného na některých vysokých školách.

Wilma Liebmanová, předsedkyně Národní rady pro pracovní vztahy, řekla agentuře Bloomberg, že krok společnosti k zablokování benefitů by mohl být porušením pracovního práva, a uvedla, že je „těžké pochopit, jak by mohli přijít s jiným legitimním důvodem pro načasování než ovlivnění výsledku voleb“. Společnost Apple musí na stížnost odpovědět do 5. prosince, přičemž slyšení bylo naplánováno na 20. února příštího roku.