Vývojář z Applu dostal padáka. Obhajoval teroristy z Hamásu

Zaměstnanec Applu dostal padáka, protože na LinkedInu obhajoval teroristické útoky

Nestalo se to poprvé, jen den předtím Apple ukončil spolupráci s německou manažerkou

Ta na sítích vyzdvihovala svůj německý původ a Izraelcům nadávala do „sionistů“

I více méně apolitická firma jako je Apple musí občas řešit ideologický rozkol mezi zaměstnanci. Aktuální geopolitická situace ve světě totiž rozděluje společnost vedví – jedni podporují Izrael ve válce s teroristy z Hamásu, druzí stojí za palestinskou menšinou. A vyhazovy na hodinu padají jeden za druhým.

Výpověď na hodinu za podporu teroristů

Americká organizace StopAntisemitism přinesla informaci o tom, že softwarový inženýr a vývojář Mohammad Tami, původem Palestinec, který spolupracoval mimo jiné se společností Apple, se na sociální síti LinkedIn zastává brutálních teroristických útoků, které provedli muslimští fanatici z frakce Hamás sídlící v pásmu Gazy na obyvatelích Izraele.

„Naše palestinská komunita je vystavena izraelské agresi již 75 let. Nemohu odsuzovat svůj lid za to, že se tomuto brutálnímu a nelidskému režimu brání. Podle mezinárodního práva máme právo usilovat o sebeurčení a návrat našeho lidu do země, ze které byl před 75 lety násilně vysídlen,“ napsal Tami v jednom z komentářů na LinkedIn.

UPDATE: Mohammad Tami is no longer with @Apple https://t.co/aGVAdvsKTW — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 3, 2023

Podle jeho profilu na síti už s Applem nespolupracuje, což potvrdila i organizace StopAntisemitism. Apple vyhazov přímo nepotvrdil, Tami však své jméno s kalifornskou firmou oficiálně nespojuje a odstranil také všechny příspěvky, které se Applu týkaly.

Za své vyjadřování schytal Mohammad Tami na internetu masivní kritiku. Přestože nikdo nerozporuje právo Palestinců na sebeurčení, krvavé útoky, atentáty a brutální vraždění žen i dětí, které v oblastech sousedících s pásmem Gazy provedli 7. října ozbrojenci z Hamásu, je hrubě za hranicí všeho myslitelného.

Hitler v sukni

Kalifornský Apple evidentně nemá s rychlým vyhazováním zaměstnanců problém. Ve čtvrtek totiž sdružení StopAntisemitism informovalo na síti X o Natashe Dach, technické specialistce z Applu, která Instagramu obhajovala svůj německý původ a obyvatele Izraele označovala jako „sionisty“.

„Pro těch pár sionistů na mém seznamu, kteří mě přestali sledovat nebo to mají v plánu, nezapomínejte, že jsem hrdá Němka! […] Jediní teroristé jste vy, a historie si toho tentokrát všimne!,“ napsala na svůj Instagram. I s ní následně Apple rozvázal spolupráci.