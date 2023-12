Apple hledá pomocníky pro trénink AI. Velkým vydavatelům nabídl 50 milionů dolarů

Apple hledá partnery pro trénování své generativní umělé inteligence

Oslovil velké vydavatele médií jako Condé Nast či NBC News

Někteří se podle dostupných informací staví k nabídce vlažně, jiní ji zvažují

Vývoj vlastní umělé inteligence není žádná legrace. Pro co nejlepší možné fungování potřebujete velké množství dat, které ovšem nezískáte, pakliže vám záleží na soukromí uživatelů stejně, jako Applu. Proto technologický gigant oslovil několik velkých vydavatelů, aby společně uzavřeli dohody, které by cupertinské společnosti umožnily trénovat generativní systémy umělé inteligence na zpravodajském obsahu, jak poznamenává The New York Times.

Apple chce trénovat AI na Vogue či New York Times

Apple rozhodně neoslovil žádné malé ryby, ale významné společnosti ve svém oboru. Za zmínku stojí například Condé Nast, NBC News či IAC. Condé Nast má ve svém portfoliu tituly jako Vogue, Wired, Vanity Fair, Ars Technica, Glamour, The New Yorker, GQ a další, zatímco IAC vlastní kupříkladu People, The Spruce, Serious Eats, Martha Stewart Living, Real Simple, Entertainment Weekly nebo Better Homes & Gardens. Řada těchto magazínů vychází i v českých mutacích. Navrhované dohody měly hodnotu nejméně 50 milionů dolarů a umožnily by společnosti Apple licencovat archivy zpravodajských článků.

Podle deníku The New York Times se někteří vydavatelé k nabídce společnosti Apple stavěli vlažně. Podmínky společnosti Apple jsou prý příliš rozsáhlé a technologický gigant se navíc příliš jasně nevyjádřil k tomu, jak bude generativní umělou inteligenci aplikovat na zpravodajství. Ostatní vydavatelé byli ohledně potenciálního partnerství optimističtí a potěšilo je, že Apple požádal o použití jejich obsahu, místo aby pouze trénoval generativní modely na zveřejněných zprávách bez svolení, jak to dělají jiné společnosti zabývající se umělou inteligencí.

Microsoft, Google a Meta v průběhu loňského roku začlenily generativní umělou inteligenci do svých produktů, což znamená, že Apple v oblasti AI zaostává. ChatGPT, nejpopulárnější chatbot od OpenAI, byl vycvičen na obrovském množství dat, která zahrnují knihy, články a webové stránky. New York Times píše, že vedení společnosti Apple diskutuje o tom, jak získat data potřebná pro generativní produkty umělé inteligence. Gigant z Cupertina nechtěl získávat informace z internetu kvůli svému lpění na ochraně soukromí, takže dohody s vydavateli zpráv představují možnou alternativu.