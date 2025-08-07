Apple chystá vlastní fotočip! iPhony díky němu uvidí svět jako lidské oči

- Apple v tomto týdnu podal patentovou přihlášku na vlastní obrazový snímač
- Vyroben má být z vrstveného křemíku s několika exkluzivními novinkami přímo od Applu
- Čip údajně nabídne nevídaný dynamický rozsah, jaký má například lidské oko
Apple při vývoji a výrobě iPhonů používá konvenční i exkluzivní komponenty od spousty rozličných firem, které kombinuje se součástkami navrženými ve vlastních laboratořích. Seznam těch druhých se v poslední době rozšiřuje – firma z Cupertina využívá například vlastní čipsety, bezpečnostní koprocesory nebo modemy pro bezdrátovou konektivitu. V budoucnu by Apple mohl vstoupit na území, které v jeho případě okupuje zejména společnost Sony.
Apple vyvíjí vlastní fotočip, prozrazuje patentová přihláška
V minulém měsíci Apple podal patentovou přihlášku s názvem „Obrazový senzor s vrstvenými pixely s vysokým dynamickým rozsahem a nízkým šumem“. V přihlášce je podrobně popsána pokročilá architektura fotočipu vyrobeného z vrstveného křemíku, přičemž horní vrstva má zachycovat veškeré světlo, vrstva pod ní se pak má starat o zpracování, redukci šumu a řízení expozice.
Čip má nabídnout nevídaný dynamický rozsah 20 EV, což je srovnatelné s lidským okem, jehož rozsah se odhaduje přibližně na 20-30 EV. Většina fotoaparátu v mobilních telefonech přitom dosahuje hodnoty „pouze“ 10-13 EV. Pokud by Apple skutečně s takovým fotočipem přišel, překonal by nejen veškeré současné telefony, ale dokonce i profesionální kamery.
Celé tajemství takto vysokého rozsahu má spočívat v konstrukci senzoru nazvaného Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC), který má ukládat ke každému pixelu v senzoru informaci o množství světla. Díky tomu má být čip schopen zpracovat velké rozdíly v osvětlení, aniž by ztratil detaily ve stínech, nebo naopak za silného světla. Kromě toho má mít každý pixel vestavěný vlastní paměťový obvod, který v reálném čase měří a ruší elektronický šum související s teplem – to má být prováděno přímo na čipu bez potřeby dodatečného postprocesingu.
Přestože patentová přihláška vyplavala na světlo teprve nyní, Apple má údajně podle internetových informátorů nový senzor již hotový a aktuálně jej testuje na vývojářských jednotkách. Jeho uvedení by tak nemuselo být příliš vzdálené.
Apple v současnosti používá snímače od společnosti Sony, které jsou rovněž dvouvrstvé, avšak čip od Applu má být fyzicky menší a má disponovat několika speciálními funkcemi. Jeho nasazením by se americký gigant částečně zbavil závislosti na dalším externím dodavateli.
