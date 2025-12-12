Apple chystá Studio Display 2! Přidá HDR, vyšší obnovovací frekvenci i silnější čip

- Apple plánuje příští rok představit nový Studio Display
- V některých parametrech údajně dožene dražšího sourozence Pro Display XDR
- Těšit se prý můžeme na vyšší obnovovací frekvenci, podporu HDR obsahu a výkonnější čip
Už jsou to téměř čtyři roky od chvíle, kdy Apple představil Studio Display, tedy počítačový 5K monitor s integrovanými reproduktory a kamerou. Oproti většímu profesionálnímu monitoru Pro Display XDR je Studio Display stojí třikrát méně, což s sebou nese některé ústupky, především nižší jas, horší kontrast a chybějící podporu HDR obsahu. Podle serveru Macworld Apple připravuje druhou generaci, která by měla některé z těchto kompromisů odstranit.
Apple Studio Display 2 přijde s výrazným upgradem
Druhá generace monitoru Studio Display je vyvíjena pod kódovým označením „J527“, alespoň to vyplývá z interní beta verze systému iOS 26. Chystaná novinka se má svými parametry výrazně přiblížit dražšímu Pro Display XDR, Apple totiž údajně připravuje hned tři velmi razantní vylepšení.
Studio Display druhé generace by měl dostat obrazovku podporující technologii ProMotion, což znamená schopnost plynulé změny obnovovací frekvence na základě potřeb zobrazeného obsahu. U současné generace je maximální obnovovací frekvence standardních 60 Hz, u příštího modelu má být údajně narůst na 120 Hz.
Druhou novinkou má být podpora HDR obsahu – obrazovka tak bude patrně vybavena vícezónovým mini-LED podsvícením. Tato technologie dokáže dosáhnout jednak vyššího špičkového jasu, a také nabízí lepší kontrastní poměr – díky několika stovkám zón, které dokážou měnit jas nezávisle na sobě, je možné zároveň zobrazit jasné oblasti hned vedle těch tmavších. Mini LED displeje se svojí kvalitou zobrazení blíží OLED panelům.
Třetí významnou novinkou má být nasazení modernějšího čipu A19, který nahradí čip A13 z předchozího modelu. Mobilní čip, původně navržený pro iPhone, má v jablečném monitoru hned několik funkcí – stará se o funkci Center Stage u webkamery, řídí prostorový zvuk a dekódování Dolby Atmos a také potlačuje hluk u mikrofonu. Zda nasazení nejnovější generace mobilního čipu přinese pouze lepší výkon stávajících funkcí, anebo Apple připraví nějaké nové, zatím netušíme.
Druhá generace monitoru Studio Display by měla být představena v první polovině příštího roku. Nabízí se odhalení společně s třetí generací počítače Mac Studio, otázkou ovšem je, zda se jej příští rok dočkáme – aktuální generace s procesory M4 Max a M3 Ultra je tu s námi teprve rok a kolují zvěstí, že Apple zatím žádný nový „Ultra“ čip nechystá.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?