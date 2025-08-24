Apple chystá náhradu za nepopulární FineWoven příslušenství, známe i jeho barvy

- Gigant z Cupertina má náhradu pro FineWoven pouzdra
- Nový materiál TechWoven připomíná odolné tkaniny
- Internetem kolují jeho snímky, včetně všech barevných kombinací
Kalifornský gigant Apple kromě svých chytrých telefonů prodává také patřičné příslušenství, které je známé nejen svou kvalitou, ale také o něco vyšší cenou. Z toho důvodu jsou nároky uživatelů na oficiální příslušenství poměrně vysoké a chyby se jen tak Applu neodpouští. Přesvědčit se o tom mohl ve chvíli, kdy se rozhodl ustoupit od kožených pouzder a nahradit je variantou s názvem FineWoven. V podstatě se jedná o mikrokepr, který sice na první pohled i v ruce působí dobře, avšak mikrovlákna se snadno poškodí a nezískávají stejnou patinu, jako kožené příslušenství.
Pouzdra TechWoven v několika barevných kombinacích
Z uživatelského pohledu nízkou kvalitu FineWoven příslušenství dali zákazníci Applu pořádně pocítit a ten postupně zařadil zpátečku – na oficiálním obchodě Apple nyní seženete ve variantě FineWoven pouze vybrané řemínky pro Apple Watch, peněženku MagSafe a klíčenku pro AirTag. Díru chce Apple podle spekulací zaplnit novinkou s názvem TechWoven, přičemž tentokrát nemá jít o mikrokepr, ale o mnohem odolnější tkaninu.
Snímky nového příslušenství už nějakou dobu kolují internetem, přičemž nyní se můžeme podívat nejen na detaily pouzder, ale také na barevné kombinace, jenž budou jistě odpovídat použitým barvám u nadcházejících iPhonů. Majin Bu, který snímky zveřejnil, tvrdí, že pouzdra budou obsahovat kovová tlačítka pro lepší stisk, možnost využívat tlačítko Camera Control, budou kompatibilní s MagSafe technologií a na spodní straně se budou nacházet dvě malé dírky pro připevnění popruhu. Pouzdra z materiálu TechWoven budou podle Majina Bu k dispozici pro všechny modely z řady iPhone 17.
Ačkoli to alespoň ze snímků vypadá, že Apple podle všeho vyřešil problémy FineWoven materiálu, nejspíše se musíme rozloučit s prémiovým pocitem při držení v ruce. Ostatně nahradit pravou kůži není dvakrát jednoduché a odolná tkanina, byť sebelépe vyrobená, se kůži zkrátka nevyrovná. Otázkou zůstává, proč se Apple nerozhodl pro veganskou variantu kožených pouzder a namísto toho experimentuje s novými materiály.