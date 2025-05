Apple chce srovnat krok se Samsungem. iPhone může dostat 200Mpx fotoaparát

Společnost Apple údajně testuje fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů

Použít by jej mohla jak u levnějších, tak i u dražších modelů

Na konkrétní informace si nicméně ještě budeme muset počkat

Honba za co největším počtem megapixelů v případě fotoaparátů v mobilních telefonech byla charakteristická pro toto technologické odvětví nějakou tu dekádu zpátky, přičemž to vypadalo, že výrobci konečně přestali dávat rovnítko mezi počet megapixelů a kvalitu snímků. S nástupem větších fotočipů s vyšším rozlišením a technologie spojování pixelů dohromady se nicméně tento „závod“ opět vrátil v plné síle, přičemž mezi jeho lídry patří jihokorejský gigant Samsung.

Nabídne Apple 200Mpx fotoaparát?

Trochu v pozadí stál delší dobu Apple, který sice nabízí iPhony se snímači s vysokým rozlišením, avšak prozatím se vždy držel nižších hranic okolo 50 megapixelů. Tomu by podle známého leakera Digital Chat Station ale měl být konec, alespoň podle jeho příspěvku na sociální síti Weibo. V něm uvádí, že Apple testuje 200Mpx fotoaparát, nicméně už nezmiňuje, kde a kdy by se mohl objevit. Pravděpodobně se tak ale stane v některém z příštích iPhonů s přídomkem Pro, nicméně vyloučena není ani přítomnost v levnějších modelech.

Použití hlavního fotoaparátu s rozlišením 200 Mpx skýtá několik výhod. Fotografování v plném rozlišení by uživatelům poskytlo větší flexibilitu při následném ořezávání ve srovnání s 48Mpx nebo 50Mpx snímky, avšak vzhledem k velikosti výsledných fotografií je tato výhoda spíše záležitostí menšiny uživatelů. Megapixely navíc umožňují kvalitnější ořez – kupříkladu Samsung Semiconductor uvádí, že snímač Isocell HP3 umožňuje až čtyřnásobný bezztrátový zoom.

Apple by tedy teoreticky mohl u svých levnějších iPhonů vynechat 2× nebo 3× teleobjektiv, a přitom stále poskytovat solidní možnosti přiblížení na podobnou vzdálenost, byť v digitální podobě. Ostatně digitální zoom už iPhony nabízí nyní a ačkoli nejsou výsledky špatné, jeho kvalita by bezesporu zasloužila vylepšení. Případně by společnost mohla u svých telefonů Pro použít 200Mpx hlavní fotoaparát a překlenout tak propast mezi hlavním snímačem a 5× teleobjektivem. Jestli se ale nakonec Apple k použití fotoaparátu s takto vysokým rozlišením nakonec uchýlí, je teprve otázka.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.