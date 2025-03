Šest nových her v Apple Arcade! Nechybí legendární RollerCoaster Tycoon a další hity

Apple Arcade rozšíří svou nabídku o šest her, včetně oblíbených klasik i úplných novinek

Čeká nás mix strategií, arkádovek, i relaxačních her, takže se v nich najde velké spektrum hráčů

Všechny tituly budou bez reklam a mikrotransakcí, stačí mít koupené předplatné

Pokud patříte mezi fanoušky herního předplatného Apple Arcade, máme pro vás skvělou zprávu. Do nabídky míří hned šest nových titulů, přičemž Apple se snaží oslovit co nejširší publikum, takže v balíčku najdete budovatelské strategie, legendární arkádovky i pohodové hry pro relaxaci. A co je nejlepší? Žádné reklamy a otravné mikroransakce, prostě čistá zábava.

Hry, které opravdu stojí za to

Jedna z těch nejpoutavějších je rozhodně RollerCoaster Tycoon. Ano, přesně tak, mluvíme o hře, která nás kdysi dokázala pohltit na stovky hodin. Stavění obřích horských drah a sledování, jak se návštěvníci parku baví (nebo naopak omdlévají), a vymýšlení těch nejšílenějších atrakcí. To všechno se vrací, tentokrát v mobilní verzi bez reklam a mikrotransakcí.

It's almost time to micromanage your park workers from anywhere! 🎈 RollerCoaster Tycoon Classic is coming to @AppleArcade April 3rd! 🎢 pic.twitter.com/ez8vs14RZr — Atari (@atari) March 11, 2025

Je to skvělá zpráva pro všechny, kteří chtějí mít uhle budovatelskou klasiku kdykoli po ruce. Ať už si chcete jen tak postavit pár drah nebo pečlivě plánovat ziskovost celého parku, tohle bude parádní nostalgický zážitek.

Další hrou v nabídce je Katamari Damacy Rolling LIVE což je titul, který se těžko popisuje. Jakmile si ho však jednou zkusíte, pochopíte její oblíbenost. Ovládáte malou lepkavou kouli, která se kutálí po světě a nabaluje na sebe všechno možné, od drobných předmětů až po obrovské budovy.

Pokud jste pak vyrůstali na arkádových hrách, možná si pamatujete i legendární Space Invaders. Nová verze s podtitulem Infinity Gene Evolve si bere to nejlepší z původního hitu a přidává moderní grafiku, dynamické úrovně a spoustu nových mechanik. Ideální kombinace pro ty, kteří chtějí trochu retro atmosféry, ale zároveň moderní herní zážitek.

A co další novinky?

Kromě zmíněných tři her se na Apple Arcade během následujících týdnů objeví i další zajímavé tituly:

puffies. (logická hra pro všechny hráče, kteří si chtějí odpočinout u něčeho nenáročného)

The Game of Life 2+ (digitální verze deskovky, kde si můžete vybudovat svůj vysněný život)

Sesame Street Mecha Builders+ (hra inspirovaný světem Sesame Street, ideální pro malé hráče)

Ready to live even more lives? 👗 Apple Arcade exclusive outfit.

💰 11 awesome new careers exclusive to @AppleArcade players.

⭐ A unique life path every time you play! The Game of Life 2+ – coming soon to Apple Arcade! pic.twitter.com/3wA2z0ewGp — Marmalade Game Studio (@MarmaladeGames) March 11, 2025

Apple Arcade si dál drží svůj největší tahák, a to žádné reklamy a žádné mikrtransakce. V dnešní době, kdy většina mobilních her nutí hráče platit za každou drobnost, je tohle samozřejmě obrovská výhoda. Služba momentálně stojí zhruba 199 korun (1 měsíc na zkoušku máte zdarma) a zahrát si v ní můžete více než 200 her, přičemž můžete plynule přecházet mezi různými Apple zařízeními.